الامارات | رأس الخيمة تستقبل 2020 بأطول شلال من الألعاب النارية في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستقبل 2020 بأطول شلال من الألعاب النارية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت رأس الخيمة، خلال احتفالات رأس السنة 2020، في تسجيل رقمين قياسيين جديدين في «غينيس» للأرقام القياسية، عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد»، و«أطول شلال من الألعاب النارية في العالم»، بامتداد 3788 متراً.

وبحضور مئات الآلاف من الزوار، بما في ذلك السياح القادمون من كل أنحاء العالم، استمرت عروض الألعاب النارية 13 دقيقة، واستقطبت اهتمام جموع المشاهدين من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، وأهم شبكات البث التلفزيوني حول العالم.

وفي خطوة ترسّخ مكانة رأس الخيمة عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2020، حققت الإمارة إنجازاً مع تسجيلها رقمين قياسيين جديدين في «غينيس» للأرقام القياسية عن فئتي أكبر عدد من الطائرات من دون طيار، المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، وأطول شلال من الألعاب النارية، بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من «غينيس»، ليرتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة إلى خمسة أرقام قياسية خلال ثلاث سنوات.

وسُجل الرقم القياسي الأول باستخدام 173 طائرة من دون طيار PyroDrones، لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد لاستقبال العام الجديد، عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم لاحقاً إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم رأس الخيمة، إذ تم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق من الألوان والأشكال المبهرة.

أما الرقم القياسي الثاني فكان عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3788.86 متراً، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متراً، المسجل في فوكوكا باليابان.

وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن طول 28 سنتمتراً، وبقُطر لا يقل عن ثلاثة سنتيمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متراً، لتضمن عرضاً مذهلاً للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.

وبدأ الزوار التدفق إلى الموقع الرئيس للحدث في «جزيرة المرجان»، أبرز وجهات السكن والضيافة التي تطورها «مرجان»، المطور الرئيس لمشروعات التملك الحر في رأس الخيمة، في وقت مبكر، أول من أمس، إضافة إلى حضور كثيف في منطقة الحمرا.

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وشهد الحدث العديد من الأنشطة الموجهة للعائلات، بما في ذلك عربات الطعام، وعروض موسيقى «دي جيه» المخصصة للترفيه عن الزوار، وضمان تمضيتهم أوقاتاً مميزة قبل بدء عروض الألعاب النارية، وللمرة الأولى استضافت رأس الخيمة حفل العشاء الغنائي الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة النجمة نجوى كرم، والفنان وليد الشامي.

وقال متحدث باسم اللجنة التنظيمية العليا لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة: «لقد نجحت احتفالات رأس السنة الجديدة في جذب أنظار العالم إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات، واستقبلت مئات الآلاف من الزوار في واحدة من أروع الفعاليات الاحتفالية لاستقبال السنة الجديدة 2020».

وأضاف «يمثل هذا الحدث تجسيداً لرؤى قيادتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للاحتفال بالعام الجديد، عبر التركيز على نشر قيم المحبة والسلامة والإيجابية من الإمارات إلى العالم أجمع».

وتابع «بالإضافة إلى تسجيل عروض الألعاب النارية رقمين قياسيين جديدين في (غينيس) للأرقام القياسية، فإننا على ثقة بأن هذا الحدث الكبير سيسهم في تأكيد المكانة الرائدة التي تتمتع بها رأس الخيمة وجهةً مثاليةً للسياحة وتجارة التجزئة والترفيه في المنطقة، بفضل ما توفره من فرص للمستثمرين تجعل منها خياراً نموذجياً للعمل والسكن والترفيه». وقدم الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء، وكل من أسهم في النجاح الذي حققته احتفالات هذا العام.

تاريخ

سجلت عروض احتفالات رأس السنة 2019 في رأس الخيمة رقمين قياسيين في «غينيس»، عن فئتي أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم، وأطول خط مستقيم للألعاب النارية، في حين دخلت عروض 2018 «غينيس» عن فئة أكبر ألعاب نارية هوائية في العالم.

بث مباشر

بثت عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة والعديد من الأنشطة الأخرى مباشرة عبر الإنترنت من خلال الموقع raknye.com، ليشاهدها المتابعون حول العالم، بالإضافة إلى البث المباشر من أبرز القنوات التلفزيونية الإقليمية والعالمية.