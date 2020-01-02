الامارات | مليون محتفل في «تايمز سكوير» بنيويورك

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون محتفل في «تايمز سكوير» بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حشد كبير من الأشخاص في نيويورك بقدوم العام الجديد في ساحة «تايمز سكوير»، إذ تابعوا هبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني الأخيرة حتى انتصف الليل، ليبدأ عام 2020 في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتدفّق نحو مليون شخص على «تايمز سكوير»، وهي منطقة تتألف من مبانٍ عدة حول وسط مانهاتن. وتابع الاحتفالات ملايين عبر شاشات التلفزيون التي نقلتها مباشرة من الساحة.

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وفرضت إجراءات أمنية مشددة أيضاً لتأمين الاحتفالات مثل ما حدث في الأعوام الماضية.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في تغريدة: «إذا كنت ستأتي إلى تايمز سكوير) لمشاهدة هبوط الكرة، فإن عليك أن تتوقع رؤية وجود مكثف للشرطة، بمن في ذلك عناصر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لشرطة نيويورك المدربون على أعلى مستوى، حيث نضمن سلامة كل شخص يحضر فعالية الليلة».

وتستضيف المدينة بشكل تقليدي العديد من العروض عشية العام الجديد، وتعد مركز احتفالات ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة.