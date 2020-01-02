أبرز إطلالات الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله لعام 2019

دخلت الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله مجالها الفني في 2010، وتميزت بعدة أعمال، وأطلت مؤخرًا بعدة إطلالات جريئة ومميزة. وفي حصاد 2019 جمعنا لكنَّ أبرز إطلالاتها المختلفة خلال العام. عن الفساتين، تألقت بفستان أزرق ضيق بنقوش وقصة مميزة، وتميزت بفستان زهري بطبقات من الكشكشة، وتجملت بفستان زهري قصير بأكمام طويلة وقصة مميزة من الأسفل، وزينها فستان أحمر قصير وضيق مزين بكشكشة في الأكمام والأسفل، واختارت فستانًا أبيض بأكمام شفافة مميزة وبقماش مميز للفستان.

أما الإطلالات الكاجوال فأطلت ببنطال أسود وقميص أبيض مع معطف بني طويل، وارتدت تنورة وقميصًا من الجينز مع حذاء ببوت أزرق، ونسقت بنطالًا جينز مع جاكيت جلد بطبعة الثعبان وحذاء مميز بكعب، وظهرت بتنورة قصيرة من الجلد البني وبلوزة بنية بأكمام طويلة، وفي مظهر أنثوي تأنقت بتنورة سوداء وبلوزة صوفية سكرية وحذاء ببوت ذهبي

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