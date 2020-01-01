فيديو.. هنا الزاهد عن أحمد فهمي: علاقتنا أغلبها مقالب

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بعام 2019، على المستويين الفني والشخصي، مشيرة إلى أن ذلك العام ككل، شهد صعودا وهبوطا في بعض المواقف بالنسبة لها.

وأضافت "الزاهد"، في لقاء لها مع قناة "الغد الإخبارية"، أنَّها تدرس حاليَا أعمالا جديدة في الدراما خارج موسم رمضان، إضافة إلى عمل سينمائي آخر، موضحة أنَّها تستشير زوجها الفنان أحمد فهمي في الأعمال المعروضة عليها، كما يحرص هو دائما على رأيها في مشروعاته الفنية.

وأشارت إلى أنَّ مسؤولية الزواج كبيرة، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها كوميدية تتسم بـ "كثرة المقالب"، موضحة أنَّ السوشيال ميديا مهمة جدًا فهي تحب أن تشارك جمهورها اهتماماتها.