فيديو.. داليا البحيري: عرفت حب ربنا ليا لحظة وفاة بنتي خديجة

قالت الفنانة داليا البحيري، إنّها تعرضت لدرس قاسي للغاية أثناء وفاة ابنتها الأولى "خديجة"، فدعت الله سبحانه وتعالى فكانت الإحابة بأنها "شعرت بالراحة رغم قسوة رحيل الابنة".
وأضافت البحيري، خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc": "ربنا كريم أوي، وكنت بسأل ربنا دايما عن مدى حبه لي، فجاءت لي الإجابة بحبك، ولكن في أقسى درس، في استرداد وديعته خديجة".
وتابعت: "حسيت إنّ ربنا أخدها علشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى في مكان أحسن، لأني كنت هتألم في كل مرة بشوفها، هي مكانتش هتعيش حياة طبيعية، الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك، فربنا عوضني بإبنتي قسمت، في كل دقيقة معاها بحس بيها أوي".
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