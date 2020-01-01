"تخلت عن الحجاب وتحب ركوب الخيل".. معلومات عن مها الصغير زوجة أحمد السقا

تصدر اسم مها الصغير محرك البحث الشهير "جوجل"، عقب استضافتها لزوجها الفنان أحمد السقا في برنامجها its show time، المذاع عبر فضائية CBC، التي صرح خلالها بالعديد من المعلومات التي تذاع لأول مرة في الإعلام.

وكشف السقا، خلال البرنامج، أنه اقتحم منزل أحد متابعيه عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعدما واصل الأخير سباب والدة السقا وزوجته لمدة 6 أشهر، هو ما جعله يبحث ورائه، حتى استطاع أن يحصل على عنوان منزله، وذهب إليه فجرا.

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن مها الصغير زوجة أحمد السقا

- والدها مصفف شعر المشاهير محمد الصغير.

- تزوجت من الفنان أحمد السقا عام 1999، راويةً أنها ارتبطت به في سن صغير، وإنه تواصل مع والدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهاءه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها، وفقا لتصريحات إعلامية لها.

- لديها 3 أبناء، هم: "ياسين" و"حمزة" و"نادية"، جميعهم لديهم ميول فنية، طبقا لتصريحاتها.

- ارتدت الحجاب عقب إنجابها، إلا أنها تخلت عنه، وعادت للظهور بأكثر من "لوك" شعر.

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- تحب ركوب الخيل مثل زوجها "السقا".

- إحدى مذيعات برنامج its show time، المذاع عبر فضائية CBC.

- في 2017، تم تداول شائعة انفصالها عن زوجها، إلا أن نجلهما الأكبر "ياسين"، نفى ذلك الأمر بطريقة غير مباشرة، من خلال نشره صورة تجمعه بوالديه عبر موقع "انستجرام"، حيث ظهر "السقا" وسط ابنه وزوجته.

- يتابعها ما يتجاوز الـ77 ألف شخص عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، الذي تتفاعل به باستمرار، مشاركةً متابعيها بصور ومقاطع فيديو لها من خلاله.