تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت اكل الجمبرى

الجمبرى من القشريات ذات الحجم الصغير و هناك اكثر من 160 نوع يتم تناوله فى مختلف انحاء العالم

طرق الطهى متعدده و فى الغالب يتم تناولها بالاصابع الا انه فى حالات اخرى يجب ان يتم تناولها باستعمال الشوكه و ذلك متوقف على طريقه التقديم

اتيكيت اكل الجمبرى

فى حاله تقديم الجمبرى و مازال الذيل موجودا فسنمسك الجمبرى من الذيل بالاصابع و نتناوله مباشره و يتم ترك الذيل على حافه الطبق

ان كان الجمبرى منفردا موضوع داخل خله اسنان فسيتم امساك خله الاسنان ووضعها فى الصوص ثم تناول الجمبرى و ان كان الجمبرى كبير الحجم من النوع جامبو فسيتم اكله على قطمه واحده طالما انه جاء فى خله اسنان و نلاحظ هنا عند وضع الجمبرى فى الصوص يجب ان نراعى عدم غمس الاجزاء التى لا تؤكل داخل الصوص خاصه ان كان وعاء الصوص مشتركا مع شخص اخر

كوكتيل الجمبرى / سلطه الجمبرى او الشريمب كوكتيل / كريفيت كوكتيل : هذه الوجبه يكون الجمبرى مغموسا داخل الصوص فى طبق لك وحدك .

و هنا سيتم تناوله باستعمال الشوكه الخاصه بالمأكولات البحريه و اذا كانت قطعه الجمبرى كبيره الحجم فيجب ان تقسمها الى نصفين بالسكين فلا تاخذ قطعتين مره واحده و لا تاكل قطعه كبيره الحجم على فمك

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فى بعض الاوقات قد يكون من الصعب القطع بالسكين داخل الوعاء و فى هذه الحاله اقطع الجمبرى بالشوكه لتأكل كل قطعه وحدها ولأن الصوص ليس مشتركا مع احد فى هذه الحاله فمن الممكن اعاده الجزء الغير مأكول الى الطبق مره اخرى

الجمبرى المقلى : عندما يتم تقديم الجمبرى داخل طبق فسنستعمل الشوكه و السكين و ان كان الذيل مازال متصلا به فسيتم امساك الجمبرى من الذيل و تناوله

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