تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت اكل الجمبرى

القاهرة – لايف ستايل
الجمبرى من القشريات ذات الحجم الصغير و هناك اكثر من 160 نوع يتم تناوله فى مختلف انحاء العالم
طرق الطهى متعدده و فى الغالب يتم تناولها بالاصابع الا انه فى حالات اخرى يجب ان يتم تناولها باستعمال الشوكه و ذلك متوقف على طريقه التقديم
اتيكيت اكل الجمبرى
فى حاله تقديم الجمبرى و مازال الذيل موجودا فسنمسك الجمبرى من الذيل بالاصابع و نتناوله مباشره و يتم ترك الذيل على حافه الطبق
ان كان الجمبرى منفردا موضوع داخل خله اسنان فسيتم امساك خله الاسنان ووضعها فى الصوص ثم تناول الجمبرى و ان كان الجمبرى كبير الحجم من النوع جامبو فسيتم اكله على قطمه واحده طالما انه جاء فى خله اسنان و نلاحظ هنا عند وضع الجمبرى فى الصوص يجب ان نراعى عدم غمس الاجزاء التى لا تؤكل داخل الصوص خاصه ان كان وعاء الصوص مشتركا مع شخص اخر
كوكتيل الجمبرى / سلطه الجمبرى او الشريمب كوكتيل / كريفيت كوكتيل : هذه الوجبه يكون الجمبرى مغموسا داخل الصوص فى طبق لك وحدك .
و هنا سيتم تناوله باستعمال الشوكه الخاصه بالمأكولات البحريه و اذا كانت قطعه الجمبرى كبيره الحجم فيجب ان تقسمها الى نصفين بالسكين فلا تاخذ قطعتين مره واحده و لا تاكل قطعه كبيره الحجم على فمك
فى بعض الاوقات قد يكون من الصعب القطع بالسكين داخل الوعاء و فى هذه الحاله اقطع الجمبرى بالشوكه لتأكل كل قطعه وحدها ولأن الصوص ليس مشتركا مع احد فى هذه الحاله فمن الممكن اعاده الجزء الغير مأكول الى الطبق مره اخرى
الجمبرى المقلى : عندما يتم تقديم الجمبرى داخل طبق فسنستعمل الشوكه و السكين و ان كان الذيل مازال متصلا به فسيتم امساك الجمبرى من الذيل و تناوله
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