تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت اكل البطاطس

اتيكيت اكل البطاطس عامه تؤكل بالشوكه او بالاصابع حسب طريقه الطهى

حسب الطبق المقدم مع البطاطس فان تم تقديم البطاطس المقليه مع طبق يؤكل بالشوكه مثل السمك على سبيل المثال فستؤكل البطاطس بالشوكه و هنا ستسرى على البطاطس جميع القواعد الخاصه بالشوكه مثل امكانيه قطع القطع الطويله الى نصفين

اما ان كان ما تم تقديمه مع البطاطس هو طعام يتم تناوله بالاصابع مثل سندويتش همبرجر فسنتناول البطاطس المقليه بالاصابع فى تلك الحاله.

استعمال الكاتشاب / المايونيز مع البطاطس المقليه

لا تضع البطاطس داخل وعاء الكاتشاب او المايونيز بل ضع قليل من الكاتشاب فى الطبق بجانب البطاطس و اغمس البطاطس فيها واحده بواحده

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البطاطس المخبوزه : يتم استعمال الشوكه لفتح البطاطس طوليا او عرضيا لاخراج البخار مع امكانيه تثبيت البطاطس باصبع و يتم وضع الصوص او الصلصه باستعمال الشوكه . -- قد تختلف الخطوات قليلا نظرا لتنوع طرق طهى البطاطس فى مختلف دول العالم و لكن القاعده الثابته هنا هى استعمال الشوكه

البطاطس الشيبسى : بسبب انها جامده و غير قابله للقطع فهى تؤكل باستعمال الاصابع

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