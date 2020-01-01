تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت ركوب الطائره

فى الطائره سنكون محاطين بالغرباء لفتره قد تطول او تقصر حسب مده الرحله و لهذا فركوب الطائره له اتيكيت خاص به من اجل تيسير الرحله على الجميع .

فى البدايه و عند دخولك للمطار و قبل المرور من الجهاز الخاص بالكشف عن المعادن تاكد من اخراج كل شىء من جيبك ووضعه فى حقيبتك او فى معطفك و عند المرور قم بالتقاط اشيائك بسرعه و تحرك لتفسح الطريق لمن خلفك , تستطيع ان ترتدى الحزام و الحذاء بعيدا عن الصف بدلا من تعطيل المسافرين الاخرين .

ان اخذت حقيبتين معك فى الطائره فضع اصغرهم حجما على قدمك و الاخرى فى المكان المخصص لها على الطائره و عند وضعها لا تضعها بالعرض حتى يكون هناك مساحه للحقائب المسافرين الاخرين .

عند اقلاع الطائره و عند هبوطها يجب اغلاق الاجهزه الالكترونيه , المضيفات لم يضعوا تلك القاعده فلا داعى لأزعاج الاخرين و تأخير وقت الاقلاع بلا فائده .

قبل ان تحرك المقعد او تتكىء يجب ان تنظر خلفك لتنبه المسافر الذى ستأخذ جزءا من مساحته فيستطيع ان يمسك مشروبه او ان يعدل وضعه .

اتيكيت الاطفال فى الطائره مسئوليه ذويهم فلا يجب ان يسبب الاطفال مضايقات للمسافرين او الصراخ , قد يكون هذا يمثل جهدا اضافي على الوالدين و لكن تلك هى مسئوليتهم . اما ان كنت انت من تشتكى من الاطفال فالطائره ليست هى المكان المناسب لتصحيح اخطاء اطفال الاخرين بل تحدث مباشره الى اى من الوالدين و هم يستطيعوا ان يسيطروا على طفلهم .

فى حاله المقاعد الثلاثيه فصاحب المقعد الاوسط لا يستطيع تحريك قدميه او راسه بحريه مثل الجالس بجانب النافذه او الممر و لذلك من اللياقه ترك المسند المشترك للمقعد له , اما ان كنت انت من فى المقعد الاوسط فمعنى تركه لك ليس معناه انه حق لك طول الرحله فهو مازال مسند مشترك .

من الافضل اخذ حمام مباشره قبل الوصول الى المطار لتجنب رائحه العرق الغير مرغوب فيها , اما فى حاله وضع العطر فيجب ان يكون ذو رائحه هادئه و خفيفه.

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التعرف على اشخاص جدد فى الطائره شىء جيد و يكسبك بعض الخبره ولكن ان كان الشخص الاخر ليس مهتما بالحديث فيجب ان تعلم ان هناك بعض المسافرين الذين يفضلون الصمت و الاستمتاع بالرحله وحدهم و لكنهم على درجه من الادب بحيث انهم لا يتجاهلونك مباشره , من الناحيه الاخرى ان تحدث اليك احدهم و انت لا تريد ان تدخل فى مناقشات كن مؤدبا معه و بلطف قل له انك تريد فعل شيئا اخر , تستطيع فتح كتاب او الاستماع الى الموسيقى او تستغرق فى النوم .

راعى الوقت عند ذهابك الى الحمام , ان رايت مضيفه الطائره تدفع عربه الطعام فى الممر فلا يجب ان تتحرك فى ذلك الوقت فان قمت من مقعدك فى ذلك الوقت فستعطل خدمه المسافرين الاخرين بانك ستجبر المضيفه على التحرك لافساح الطريق لك او انك ستعود لتجد ان عليك الوقوف و الانتظار حتى تنتهى المضيفه ثم تجلس على مقعدك .

عند النوم و ان كنت فى المقعد الاوسط او بجانب الممر يجب ان تراعى وضعيه جسمك اثناء النوم بحيث ان تفسح طريق لمن بجانبك و الا سيضطر من هو جالس بجانبك الى ايقاظك من النوم ان اراد ان يقوم من مقعده .

عند ذهابك للحمام القاعده بسيطه , لا تاخذ وقتا طويلا بالداخل و اترك الحمام نظيفا .

عند الخروج من الطائره لا تزاحم الاخرين فكل المسافرين يريدون الخروج منها ايضا انتظر من هو امامك لكى يتحرك ثم تحرك خلفه.

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