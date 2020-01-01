تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الجلوس فى عشاء عمل

فى مجال الاعمال يكون اتيكيت الجلوس فى عشاء عمل من اهم طرق التعبير عن الاحترام و عن شخصيتك و يساعد كثيرا فى اتمام العديد من الصفقات التجاريه و حسن اختيار المطعم و معرفه اتيكيت الجلوس هى و سيله قويه لتحسين الاتصالات المباشره او غير المباشره مع الاخرين كما انها تؤدى الى احساس مضيفك بالراحه مما يؤثر بالايجاب فى العمل كما ان الخطا فى اتيكيت الجلوس قد يؤدى الى نتيجه سلبيه بالتبعيه

التخطيط

اذا كنت انت المضيف فانت المسئول الوحيد عن ترتيب كل شىء بدا من اختيار المكان حتى انتهاء المقابله و بالنسبه للوقت عامه يكون الموعد فى وقت الفطور او العشاء و لكن العشاء هو المفضل

اذا كنت ستدعو عملائك او موظفينك او زملائك او المتقدمين لوظيفه فتأكد من كل التفاصيل الخاصه باللقاء و اعطى الوقت المناسب لكل شىء حتى يكون تركيزك منصبا على الاجتماع و على توطيد العلاقه

اختيار المكان

اختيار المكان شىء اساسى كما من الممكن ان تعطى ضيفك اختيارات للمكان فربما كان هناك مكان يفضله شخصيا او يتناسب مع نظامه الغذائى - اختار مكان يكون مناسب لمختلف الضيوف فعندما يعرف ضيوفك انك مهتم براحتهم سيقوى ذلك اواصر الود بينكم مما يؤثر على اعمالك بالايجاب

و دائما احجز مكانك فى المطعم قبل ميعاد الاجتماع بوقت كافى و عندما تقوم بالحجز اسال عن مائده او جزء مخصص فى المطعم للمقابلات الخاصه او مقابلات العمل حيث تضمن الهدوء - اغلب المطاعم بها موائد لرجال الاعمال تكون فى الغالب بعيده الى حد ما عن زوار المطعم الاخرين حيث تضمن الخصوصيه و الهدوء نوعا ما

قبل الميعاد المخصص للمقابله بيوم او يومين قم بالتأكيد على ضيوفك و تذكيرهم بالميعاد كما اكد الحجز فى المطعم و فى حاله ان الضيوف غير معتادين على المطعم او اول مره يزوروا المدينه التى بها المطعم فمن الافضل ان ترسل لهم رساله الكترونيه بها رابط لموقع المطعم ( ان وجد ) و بهذا ستتيح لهم فرصه رؤيه المكان قبل الوصول اليه كما يمكنك ان تعطى لهم ايضا افضل الطرق للوصول للمطعم ( هذا فى حاله انهم سياتوا و حدهم )

الوصول للمطعم و الجلوس حول المائده

بصفتك المضيف يجب ان تكون انت اول الوافدين للمكان تأكد من المائده و قائمه الطعام التى اخترتها كما يمكن ان تعرف نفسك للجرسون الذى سيقوم بخدمتك انت و ضيوفك و راجع كل شىء معه

فور وصول ضيوفك قم بالترحيب بهم بطريقه ملائمه و قم بتعريف الاشخاص الذين لا يعرفون بعض الى بعضهم و احرص على راحتهم

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كما ذكرنا من قبل يجب ان تحدد اين سيجلس كل شخص و الان عرف كل شخص على مكان جلوسه و ترتيب الجلوس يكون بالرتبه او بالسلطه او بالاهميه فيكون مثلا المدير اولا ثم النائب ثم الموظف الاقل درجه و هكذا

افضل مقعد اجعله للضيف الاهم او للعميل لأنه هو الشخص المهم فى هذا اليوم و الافضل ان يكون الكرسى الخاص به فى مكان يسمح له برؤيه المكان المتواجد فيه اما انت فستجلس حيث يكون ظهرك متجه للباب او للقاعه الرئيسيه

ان كنت انت الضيف

يجب ان تصل فى ميعادك المحدد اما ان كنت ستتاخر فيجب ان تعلم المضيف بذلك و اذا كنت تنتظر شخص ما و لم ياتى فى ميعاده المحدد فانتظر مده لا تقل عن ربع ساعه قبل اجراء اى اتصال تليفونى به و عندما يصل كن كريما معه و تحدث فى اى شىء اخر بخلاف انه تأخر

انتظر لاشاره مضيفك ليعلمك اين تجلس اما ان لم يذكر لك اين كرسيك فقم انت بالسؤال عن مكان جلوسك و اجلس مبتعدا عن المائده بمسافه بسيطه

اجلس و ظهرك مفرود ولا تجعل نصفك الاسفل ينزلق على الكرسى للامام و ان كان على المائده اشخاص كثيرون فراعى المسافه بينك و بين من هو بجوارك - تابعوا بالفيديو اتيكيت الجلوس للسيدات

عند تناول الطعام لا تنسى اتيكيت فوطه السفره و اتيكيت الاكل بالشوكه و السكين

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