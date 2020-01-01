من الرأس حتى القدم.. إليك أضرار الوجبات السريعة على أعضاء الجسم (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مادي غيث:
يعتاد بعض الأشخاص على تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة، مع العلم أن الإفراط فيها قد يهدد أعضاء الجسم بمضاعفات خطيرة، بدايةً من الرأس حتى القدم.
"الكونسلتو" يستعرض في الإنفوجراف التالي، أضرار الوجبات السريعة على أعضاء الجسم، وفقًا لموقع "Health line".
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