يعالج الحروق وحب الشباب.. فوائد عديدة لزيت الخروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعد زيت الخروع أحد أهم علاجات التجميل المفضلة لدى الملكة كليوباترا، واستخدمه المصريون القدماء، في التجميل وفي الأدوية.

- حب الشباب

يحتوي زيت الخروع على أحماض دهنية تساعدك في استعادة رطوبة البشرة الطبيعية، يمكنك وضع قطرات من الزيت بحركات دائرية خفيفة على وجهك وتركه طوال الليل، واشطفيه بماء دافئ في الصباح.

- ندوب وحروق الشمس

يساعدك زيت الخروع في التخلص من خلايا الجلد الميتة، كما يمكن استخدامه للحروق والندبات وحتى علامات تمدد الجلد، ويحتوي على مضادة للميكروبات ويساعد في تدفق الدم. ويتم استخدامه في العديد من واقيات الشمس.

- تساقط الشعر

دلكي شعرك مرة في الأسبوع بزيت الخروع قبل غسله بالشامبو، إذ يغذي الشعر ويزيد من نعومته ويقلل من التكسر، ويساعد على تقوية جذور الشعر ويمنع التساقط، ويقلل من قشرة فروة الرأس، ويمكنك استخدامه للرموش أيضًا من أجل إطالتها.

- التجاعيد

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ضع بضع قطرات من زيت الخروع على مناطق التجاعيد، فسوف يساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يبطئ من شيخوخة الجلد، نظرًا لاحتوائه على الأحماض الدهنية، المرطبة للبشرة.

- تشقق الشفاه

يمكنك وضع زيت الخروع على شفاهك لتخفيف من التشقق، حيث يحتوي على فيتامين (ه) والمعادن والأحماض الدهنية، التي تساعد على الشفاء سريعًا واستعادة التوازن والرطوبة للجلد.

- تشقق الجلد

يساعدك على التخلص من تشقق الجلد في الكعبين، ضعِ قطرات من الزيت في الماء الدافئ وانقعي قدمك به.

وكذلك إذا كنت تعاني من جفاف يديك، سيساعدك الزيت ترطيب عالي للجلد، كما يعد أفضل علاج للأكزيما، يمكنك أيضًا دمجه مع زيوت أخرى مثل زيت اللوز أو جوز الهند وخلق دفعة مرطبة لليدين والوجه أيضًا

- الأظافر الضعيفة

يمكن استخدام زيت الخروع كعلاج رائع للأظافر لتعزيز نموها وجعلها أقوي، من خلال دهنها عدة مرات في الأسبوع.