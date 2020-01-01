نقش الحناء في المنزل ونصائح ليدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - نقش الحناء خطوة جمالية لا تستغني عنها المرأة العربية، فهي في سعي دائم للبحث عن رسومات متنوعة لتزيّن يديها وأظافرها، لما لهذه الصيحة من رونق تضيفه إلى إطلالتكِ فتزيدها عروبة وأصالة.

في ما يلي سنطلعكِ على خطوات تنفيذ نقش الحناء في المنزل بالإضافة إلى بعض النصائح التي تساعد أن يدوم لأطول وقت ممكن.



نقش الحناء

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خطوات نقش الحناء



المكونات:

الحناء

ربع كوب من مسحوق الحناء

ربع كوب من عصير اللّيمون

ربع كوب من الزّيت

كوز بلاستيكي

رباط مطاطي

الرّذاذ المثبّت للشّعر Spray Gel

قطعة من القماش

الشّمع المرطّب للشّفاه، أو زيت الزّيتون، أو زيت جوز الهند.



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الطريقة:

نقش الحناء

- خلط مسحوق الحناء بعد تنخيلة بالمصفاة مع ربع كوب من اللّيمون في وعاء

- تغطية وعاء الحناء بغلاف بلاستيكي، ويُترك مدّة 24 ساعة بدرجة حرارة الغرفة، وسوف تكون الصبغة منفصلة على شكل طبقة فوق المزيج خلال نضجها.

- إزالة الصّبغة المنفصلة بالملعقة، ثم إضافة ربع ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون كلّ مرّة بالتّدريج حتى يتم الحصول على معجون قوامه كالزّبادي.

- نقل الحناء إلى الكوز البلاستيكي، ولف الكوز مرتين لإغلاقه، وتثبيته بالرّباط المطّاطي.

- لف الرّباط المطّاطي إلى أسفل حتى تلمس الحناء حافة الكوز للتّأكد من توزيعها الصّحيح داخل الكوز.

- اختيار التّصميم المرغوب في نقشه

- غسل المنطقة المراد نقشها بالحناء بالماء والصّابون.

- وضع حافة الكوز فوق الجلد للبدأ بالنّقش، والضّغط بالإبهام على الجزء العلوي من المخروط أسفل الرّباط المطّاطي لإخراج معجون الحناء من الحافة.

- قص حافة الكوز باستخدام مقلّم الأظافر لتكبير الثّقب مع الحرص على عدم تكبير الثّقب كثيراً.

- نقش التّصميم المرغوب فيه، وترك الحناء لتجف

- رشّ النّقش بطبقةٍ خفيفةٍ من الرّذاذ المثبّت للشّعر.

- لف النّقش بالشّاش، وتركه مدّة 12 ساعة أو طوال اللّيل.

- إزالة الشّاش عن النّقش ودهنه بطبقةٍ خفيفةٍ من زيت الزّيتون.

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نصائح للحصول على نقش حنة يدوم طويلاً:

نقش الحناء



- عدم إستخدام أي نوع من الكريمات أو الزيوت قبل رسمها لأنّ هذه المكوّنات تشكل عازل أمام الجلد وتمنعه من إمتصاص اللون.

- اللجوء إلى حمام مغربي قبل رسمها : هذه الخطوة تساعد الجلد على أن يمتص لون الحنة بشكل أفضل، مما يجعله ثابت أكثر.

- مزيج السكر والليمون: يمكنكِ تحضير مزيج من السكر وعصير الليمون الطبيعي ورشه على نقش حناء بعد الإنتهاء من رسمها، مرّة كل نصف ساعة حتى تشعري أنها جفّت تماماً.

- عدم إستخدام السيشوار لتجفيفها

العديد من السيدات، يلجأن إلى مجفف الشعر لتهوئة نقش الحنة به وتجفيفها بسرعة. هذه الخطوة المضرّة لرسوم الحناء، من شأنها أن تحرك النقوش وتؤدي إلى أن يبهت اللون، خاصةً الحنة السوداء.

- عدم غسل اليدين أو القدمين قبل 12 ساعة على الأقل بعد رسمها

- عدم إزالة الشعر بعد رسمها: إن أردتِ أن تدوم الحناء طويلاً، عليكِ الإمتناع عن إزالة شعر الجسم خاصةً بالشمع والشفرة، وإلّا ستتخلصين من الطبقة السطحية في الجلد وبالتالي ستشوهين رسمة الحنة لا محال!

- اللجوء إلى بخار القرنفل: كل ما عليكِ فعله، هو تسخين بعض حبيبات القرنفل في وعاء معدني، وتعريض اليدين أو المنطقة المرسوم عليها الحنة لبخار هذه الحبيبات.

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