مكياج بلمسة أحمر الشفاه الداكن من النجمات العربيات





كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - واخترنا لكِ مكياجًا مستوحًى من نجمات الوطن العربي، اللواتي اعتمدن فيها أحمر الشفاه الداكن، بلمسات مختلفة ومتنوعة لتختاري الأنسب لكِ.



مكياج أحمر الشفاه المطفي من نادين نجيم

مكياج أحمر الشفاه المطفي من نادين نجيم



هذا اللوك سيناسب فستانكِ الأسود المخملي لاطلالة مميّزة إذ اختارت فيه اللون الأحمر الصريح لأحمر الشفاه، مطفيًّا وأنثويًّا مناسبًا لأجواء الشتاء.

ومعه اعتمدت مكياج عيون بسيطًا، مع لمسة الهايلايتر داخل زاوية الجفن، وأحمر الخدود الوردي البسيط، حتى لا يطغى على جمال أحمر الشفاه.

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أحمر الشفاه الداكن مع الأيلاينر الفرعوني من ياسمين صبري

أحمر الشفاه الداكن مع الأيلاينر الفرعوني من ياسمين صبري



أما ياسمين صبري فملامحها قريبة أكثر للمرأة الفرعونية، مع العيون الواسعة المسحوبة، والشفاه الممتلئة، لهذا إن كنتِ تتمتعين بملامح الجمال نفسها، اعتمدي هذا اللوك من أحمر الشفاه الداكن، وأحمر الخدود الوردية، مع كونتور بسيط لا يُبرز ملامح الوجه، وبالنهاية ستضعين لمسة الأيلاينر السميكة المسحوبة لعيون القطة.

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أحمر الشفاه المطفي مع العيون المرسومة بالكحل من درة زروق

أحمر الشفاه المطفي مع العيون المرسومة بالكحل من درة زروق



إن كنتِ تفكرين في أن ترسمي عينيكِ بالكامل، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، فقد اعتمدت درة أيضًا هذا اللوك، مع رسم عيونها المسحوبة بالكامل بالكحل، ولكنها اختارت رموشًا متوسطة الكثافة، حتى لا تبدو عيونها صغيرة، مع ظل الجفون البني.

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أحمر الشفاه العنبي مع لمسة الميتالك بأسلوب نانسي عجرم

أحمر الشفاه العنبي مع لمسة الميتالك بأسلوب نانسي عجرم



اختارت نانسي عجرم الأحمر العنبي اللامع، مع العيون الميتالك الفضي والبني، مثاليًّا لأجواء الشتاء، يمكنكِ اختيار هذا اللوك بكل بساطة بحفلتكِ، وسيناسب الفساتين باللون الأخضر والأحمر والفضي.



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