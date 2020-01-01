ماسكات الخميرة لشد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - كل صبيّة تستعد للظهور بأفضل شكل لها، في بداية العام الجديد بكل ثقة وجمال، وهناك بعض أنواع الماسكات أنتِ بحاجة لها لنضارة بشرتكِ قبل وضع المكياج لاطلالتكِ بالحفلات، تحديدًا شد الوجه، لتبدو البشرة أصغر سنًّا وشبابية أكثر.

ولهذا إليكِ ماسكات الخميرة لـ شد البشرة، المعروف عنها بفوائدها وخصائصها المميزة في شد الجلد، ومنحكِ نضارة لا مثيل لها.



ماسك الخميرة وبياض البيض والعسل

ماسك الخميرة وبياض البيض والعسل



- ملعقة صغيرة خميرة طبيعية

- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة عسل



تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على البشرة والرقبة، لمدة نصف ساعة.

اُشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، لسهولة إزالة الخميرة والبيض.

استخدمي غسولكِ الخاص للتخلص من رائحة البيض.

كرري الماسك مرتين هذا الأسبوع، للحصول على بشرة نضرة وصحية لحفل رأس السنة.

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ماسك الخميرة والحليب

ماسك الخميرة والحليب



- ملعقة صغيرة خميرة طبيعية

- ملعقة صغيرة حليب



طريقة تحضير الماسك



يتم تدفئة الحليب لمدة 10 ثوانٍ بالمايكروويف.

اُخلطي الحليب مع الخميرة، وضعيها على البشرة والرقبة، لمدة نصف ساعة.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافيىء، ثم الفاتر.

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ماسك الخميرة والعسل

ماسك الخميرة والعسل



- ملعقة صغيرة خميرة طبيعية

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة ماء دافئ



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات ووزعيها بشكل متساوٍ على الوجه والرقبة.

اُتركي الخليط لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

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