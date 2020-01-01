كيفية الحصول على بشرة بيضاء صافية بوصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - هناك عوامل كثيرة تُفقد البشرة لونها الطبيعي وتؤدي إلى ظهور بقع داكنة على سطحها، منها فرط التصبغ الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، ويظهر بشكل أساسي على الجبين والأنف، ومنها التعرض لأشعة الشمس، وهو من العوامل الأكثر شيوعاً لظهور البقع الداكنة. بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بمشكلات صحيّة كالتغيّرات الهرمونية وأمراض الغدة الدرقية.



ورغم توافر الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، الطبية والتجميلية، التي تساعد في تبييض البشرة، تبقى الوصفات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل، الأكثر فاعلية والأقل ضرراً.



1. عصير الليمون

عصير الليمون



يحتوي الليمون على نسبة عالية من حمض الستريك الذي يساعد في تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة عنها. لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى فنجان من عصير الليمون وفنجان من الماء الفاتر. امزجي المكوّنين جيداً وامسحي وجهك بالمزيج بواسطة قطنة ناعمة قبل خلودك إلى النوم.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

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2. عصير البطاطس

عصير البطاطس



يحتوي البطاطس على نسبة عالية من الفيتامين C المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة. طريقة تطبيق هذه الوصف سهلة جداً، فكل ما عليك فعله هو تناول شرحة من البطاطس ومسح وجهك بها بعد تنظيفه جيداً. ومن الأفضل التركيز على المناطق الداكنة في الوجه أكثر من غيرها.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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3. الشوفان والكركم

الشوفان والكركم



يعتبر الشوفان من العناصر التي تساعد في تحفيز عملية نمو خلايا البشرة، أما الكركم فله خصائص مضادة للجراثيم. لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من الكركم وبضع قطرات من عصير الليمون. امزجي المكوّنات جيداً واستخدمي المزيج كقناع على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وكرّري العملية مرتين في الأسبوع.

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4. زيت اللوز

زيت اللوز



زيت اللوز من أكثر أنواع الزيوت الطبيعية الغنيّة بالفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة لتبقى نضرة. يمكن أن تمسح وجهك به بشكل يومي أو بإمكانك مزجه مع مسحوق الكركم وتطبيقه كقناع على بشرتك مرة في الأسبوع.

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