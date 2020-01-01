خلطات زيوت طبيعية لأظافر صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - الاهتمام بالتفاصيل أمر طبيعي من قِبل الصبايا، مثل العناية بالأظافر، فالأفضل أن تبدئي العناية بأظافركِ من الآن، لمظهر أنيق وجذاب.



وقد اخترنا لكِ مجموعة من الماسكات الطبيعية للعناية بالأظافر من الزيوت الطبيعية...



ماسك ماء الورد وزيت اللوز

ماسك ماء الورد وزيت اللوز



المكونات



- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو



طريقة تحضير الماسك



في وعاء كبير اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض، مع ماء دافىء.

اِنقعي أصابعكِ لمدة ربع ساعة أو أكثر، بالوعاء.

اِمسحي يديكِ بعد إزالتها بالخليط.

تابعي المزيد: 12 نصيحة لـ العناية بالأظافر في المنزل



ماسك زيت اللافندر والسكر البني

ماسك زيت اللافندر والسكر البني



المكونات



- ملعقة صغيرة زيت لافندر

- رشة من السكر البني

- ماء دافئ



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي زيت اللافندر مع السكر البني.

اِمسحي أصابعكِ بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة.

اُشطفي يديكِ بعدها بالماء.

تابعي المزيد: أجمل موديلات الأظافر ترند شتاء 2020

Advertisements



ماسك زيت الزيتون والغليسرين

ماسك زيت الزيتون والغليسرين

المكونات



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة غليسرين

طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على أظافركِ.

اُتركي الخليط لمدة ربع دقيقة، ثم بمسحة قطنية أزيلي الخليط.

تابعي المزيد: أبرز ألوان المناكير الرائجة لهذا الشتاء