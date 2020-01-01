أجمل عطور الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - تألقي في السهرات بإطلالة جذابة ولافتة تكون محطّ أنظار الجميع. ولا يقتصر الأمر على الأزياء التي ستختارينها وتسريحة الشعر والمكياج فقط، إنما للعطر أيضاً دوره الفعّال في تعزيز حضورك. ومع مجموعات العطور الغنيّة التي تقدّمها العلامات التجارية العالمية مع بداية كل موسم، لفتتنا مجموعات عطور الشعر التي ستزيد من سحر حضورك في أمسياتك الساهرة. عطور الشعر، تشكل تفصيلا كفيلا بجعل اطلالتك أكثر قوة وجاذبية!

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1. Jo Malone London Star Magnolia Hair Mist



تفوح من هذا العطر رائحة الليمون المنعشة والممزوجة بنفحات الأزهار الناعمة وأخشاب الصندل الحسيّة. يناسب كل امرأة تحتاج إلى الشعور بالانتعاش في سهراتها.



2. Gucci Bloom Hair Mist

Gucci Bloom Hair Mist



تفوح من عطر الشعر هذا من غوتشي رائحة الزهور الطازجة، هو عطر كلاسيكي بنفحات منعشة ونظيفة. وعلى الرغم من رائحته الناعمة فهو يعبق بشكل لافت ويبقى ثابتاً لفترة طويلة.



3. Byredo Elevator Music Hair Perfume

Byredo Elevator Music Hair Perfume



هو مزيج من روائح دافئة مثل البنفسجي والخيزران والنعناع والمسك والأزهار، تفوح منه نفحات حسيّة وجريئة تثير فضول من حولك.

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4. Percy & Reed A Walk In The Rain Shine & Fragrance Mist

Percy & Reed A Walk In The Rain Shine & Fragrance Mist



هو مزيج بين أوراق الأزهار المنعشة وخلاصة الأخشاب الدافئة. يزداد عبقاً مع مرور الوقت ويبقى ثابتة لفترات طويلة حتى بعد انقضاء السهرة.



5. Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist

Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist



يشبه عطر العلامة الأصلي، وهو الخيار الأمثل للمرأة التي ترغب في إظهار شخصيتها الأنثوية والغامضة. يأتي بخلاصة الباتشولي وزهر البرتقال وغيرهما من المكوّنات العطرية الفوّاحة.



6. Dior Miss Dior Parfum Hair Mist

Dior Miss Dior Parfum Hair Mist



عطر الشعر هذا من ديور هو أشبه بباقة ورد عابقة. يتكوّن من خلاصة الأزهار ومن رائحة المسك الغنيّة، بمزيج يجمع بين الانتعاش والدفء.



7. Tom Ford Black Orchid Hair Mist

Tom Ford Black Orchid Hair Mist



قدمت علامة توم فورد عطر الشعر هذا بتركيبة العطر الأساسي نفسها. يحتوي على مزيج من البهارات والتوابل والروائح الأرضية، وبالتالي تعبق منه نفحات دافئة وحسيّة تزيد من جاذبية حضورك.

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