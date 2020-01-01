إطلالات أحلام السبور بعيدًا عن فساتين السهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - استطاعت أحلام هذا العام أن تثبت أناقتها وتطور أسلوبها في الموضة، من خلال فساتين السهرة المميزة والفاخرة التي اختارتها لمختلف المناسبات، والتي حملت عمومًا توقيع دار زهير مراد Zuhair Murad وأغلب هذه التصميمات اتسمت بالفخامة والنمط الراقي، لكن بعيدًا عن فساتين السهرة، رصدنا لأحلام أيضًا عددًا كبيرًا من الاطلالات في الأزياء السبور، التي بدت للوهلة الأولى غريبة عنها، لكن في ما بعد تعودنا على اطلالاتها فيها، لا سيما وأنها اعتمدت أكثر من مرة تنسيقات موفقة ذات طابع عصري وشبابي، وإليكِ بالصور اطلالات أحلام السبور بعيدًا عن فساتين السهرة.



اطلالة موفقة لأحلام في البنطلون الجلد:

بنطلون جلد نسقته أحلام مع قميص باللون الأبيض



من التنسيقات السبور الموفقة التي اعتمدتها أحلام هذا العام، كانت في بنطلون جلد باللون الأسود بقصة الخصر العالي، التي ناسبتها كثيرًا، وقد اختارت معه قميصًا بتصميم كلاسيكي باللون الأبيض، وصندلًا بكعب عالٍ من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi، وزينت اللوك بعقد ماسي فاخر، وبذلك لم تستغنِ بشكل كامل عن الأسلوب الفخم الذي تعشقه.



لوك بنقشة الكارو اعتمدته أحلام:

اطلالة كارو باللونين الأسود والأحمر نسقتها أحلام





نقشة الكارو من أكثر النقشات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 على مختلف منصات دور الأزياء العالمية، لا سيما دار ديور Dior التي قامت أحلام باختيار هذا اللوك من المجموعة الخاصة بها، وكانت عبارة عن بنطلون ومعطف كارو باللونين الأحمر والأسود، ومعها نسقت قميصًا أحمر، وزينت خصرها بحزام من الجلد، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي.

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أحلام في تنسيق بالفستان مع البليزر:

فستان زهري نسقته أحلام من بليزر كارو





لوك ناعم نسقته أحلام لإحدى حلقات ذا فويس The Voice هذا العام، وكان عبارة عن فستان ميدي ناعم من الحرير باللون الزهري الغني، قصته منسدلة وطوله وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه جاكيت بليزر بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، وحذاءً بكعب عالٍ بتصميم عصري باللونين الزهري والفضي.





جمبسوت جينز أطلت به أحلام هذا العام:

جمبسوت من الجينز نسقته أحلام مع صندل باللون الفوشيا





فاجأت أحلام الجميع حين أطلت بجمبسوت من الجينز الأزرق بقصة شبابية واسعة مع حزام على الخصر، لا سيما وأنها نسقته بأسلوب عصري مع صندل بكعب عالِ باللون الفوشيا، وعقد طويل من الذهب الأبيض من كارتييه Cartier.



أحلام في اطلالات سبور متنوعة وشبابية بعيدًا عن فساتين السهرة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه التنسيقات التي اعتمدتها، وبأيّ أسلوب تفضلين أحلام؟

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