كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - شاهدنا الممثلة هبة نور مؤخرًا في عدد كبير من الاطلالات المسائية ذات الطابع الرسمي، التي اختارتها ونسقتها لمناسبات مختلفة، وقد اعتمدت فيها الأسلوب الأنثوي المواكب للموضة، واختارت موديلات الفساتين القصيرة والميدي، كما تنسيقات البناطيل أو التنانير مع القمصان، وزينت هذه الاطلالات باكسسوارات مميزة من شنط يد وأحذية ومجوهرات، وغيرها، وقد جمعنا بالصور أفكار أزياء مسائية من هبة نور، لتستوحي منها بدوركِ أفكارًا تتألقين بها في مناسباتكِ القادمة.





فستان تويد بقصة البليزر اعتمدته هبة نور:

اطلالة أنيقة لـ هبة في فستان البليزر





شاهدنا هبة نور في اطلالة أنيقة وناعمة اعتمدتها مؤخرًا لمشوار مسائي، وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا من التويد باللونين الرمادي والأسود بقصة البليزر، مع صفي أزرار، زينت خصره بحزام عريض من الجلد، واختارت معه حذاءً بكعب عالٍ وشنطة يد من الجلد باللون الأسود أيضًا.





لوك جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته هبة نور:

نسقت هبة نور فستان أسود مع جزمة عالية



لوك نسقته هبة نور مؤخرًا جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فستانًا قصيرًا بتصميم ناعم من المخمل باللون الأسود، مزينًا بأزرار من اللؤلؤ من الأمام، وقد نسقت معه جزمة عالية من الجلد باللون الزهري، وصل طولها أعلى حد الركبة، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف من شانيل Chanel.

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هبة نور في فستان ميدي باللون الأحمر:

فستان أحمر ميدي اختارته هبة نور



اللون الأحمر في المناسبات الشتوية يوحي بالكثير من الأناقة والجاذبية، وهنا هبة نور اختارته على فستان ميدي بقصة ضيقة من دون أكمام، وصل طوله حد الركبة وقد نسقت معه حقيبة كلاتش، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.





اطلالة في البنطلون الأبيض نسقتها هبة نور:

اطلالات بالبيج والأبيض نسقتها هبة نور





نسقت هبة نور لإحدى المناسبات اطلالة جمعت فيها بين اللونين الأبيض والبيج، وقد اختارت بنطلونًا بخصر عالٍ بقصة أرجل واسعة، مع توب مزينة بخيوط باللون الفضي الميتالك، ومن فوقها اعتمدت معطفًا طويلًا وأنيقًا باللون البيج، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد الأبيض من ديور Dior وحذاء ذهبي بكعب عالٍ.



شاهدي بالصور أفكار أزياء مسائية رسمية من هبة نور، واستوحي بعض الأفكار لتتألقي في مناسباتكِ بأسلوب أنثوي وجذاب مواكب للموضة.

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