- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - تطلّ النجمة نانسي عجرم دائماً أمام جمهورها بأجمل الفساتين المصممة بطريقة بسيطة تظهر أنوثتها وشخصيتها الطفولية.
تحرص نانسي عجرم على اختيار فساتين تظهرها بطول أكبر وبالتالي تبرز رشاقتها، كذلك تطلّ بأبهى أناقتها في حفلاتها، البوماتها وجميع اطلالاتها اليومية.
أجمل فساتين نانسي عجرم للعام 2019 :
من المعروف ان اللون الأبيض يليق بشكل خاص بالنجمة نانسي عجرم وقد اختارت لذلك فستاناً أبيض طويل زينته بحزام خصر من تصميم جورج حبيقة في حفلها الذي أحييته في تونس.
كما أن نانسي ظهرت هذا العام ومؤخرأ بفستان أصفر طويل التصميم ومنسدل من تصميم العالمي ايلي صعب اختارته لحفلها في دبي.
أما في حياتها اليومية نرى نانسي تختار فساتين موردة بألوان الطبيعة تظهر نعومتها الأحمر والزهري الذي كشف نعومة جسدها.
أما اللون الأسود فكان له نصيبه أيضاً من إطلالات نانسي، حيث ظهرت في احداها بفستان في غاية الأناقة خلال وجودها في مصر.
تابعي أيضاً:
نانسي عجرم تُطلق الصعيد كامب مع راعي مصر
نانسي عجرم تنشر سيلفي جديدة وخالد الصاوي يعلق
نانسي عجرم وبناتها متنكرات وليا تخطف الأنظار
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل فساتين نانسي عجرم لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.