أجمل فساتين نانسي عجرم لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - تطلّ النجمة نانسي عجرم دائماً أمام جمهورها بأجمل الفساتين المصممة بطريقة بسيطة تظهر أنوثتها وشخصيتها الطفولية.

تحرص نانسي عجرم على اختيار فساتين تظهرها بطول أكبر وبالتالي تبرز رشاقتها، كذلك تطلّ بأبهى أناقتها في حفلاتها، البوماتها وجميع اطلالاتها اليومية.

نانسي عجرم بالابيض



أجمل فساتين نانسي عجرم للعام 2019 :

فستان من تصميم ايلي صعب



من المعروف ان اللون الأبيض يليق بشكل خاص بالنجمة نانسي عجرم وقد اختارت لذلك فستاناً أبيض طويل زينته بحزام خصر من تصميم جورج حبيقة في حفلها الذي أحييته في تونس.

فستان نانسي عجرم من تصميم جورج حبيقة





كما أن نانسي ظهرت هذا العام ومؤخرأ بفستان أصفر طويل التصميم ومنسدل من تصميم العالمي ايلي صعب اختارته لحفلها في دبي.



فستان أسود ظهرت فيه في دبي



أما في حياتها اليومية نرى نانسي تختار فساتين موردة بألوان الطبيعة تظهر نعومتها الأحمر والزهري الذي كشف نعومة جسدها.

فستان ناعم وحريري باللون الأصفر



أما اللون الأسود فكان له نصيبه أيضاً من إطلالات نانسي، حيث ظهرت في احداها بفستان في غاية الأناقة خلال وجودها في مصر.

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