البدلة الشتوية لأناقة لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 10:41 مساءً - لا يختلف اثنان على تأثير البذلة الذكورية في إطلالات السيدة. فهي تزيد من رصانتها وأناقتها، كما تضفي لمسة جرأة على خياراتها. ولموسم الشتاء، ارتأى المصمّمون أن يقدّموا تصاميم البدل بأسلوب مبتكر وألوان غنيّة تجمع بين كلاسيكية الحضور وأنوثته. اقرإي أيضًا: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية

شعر ومكياج: Velvet Management؛ الملابس والإكسسوارات: IRIE ,DITA , TOD’S, JOOSEPH ,BENTLEY MOTORS ,DOLCE & GABBANA, LE MOKI , Maison LENER, PRADA ,SIYU, FAY سروال قصير. السعر 530$

جيليه طويلة. السعر 829$

كلاهما من IRIE

قفازات من Dita by Dita Von Teese. السعر 300$

حذاء من الجلد الأسود. السعر 530$

حقيبة من الجلد الأحمر. السعر 1625$

كلاهما من Tod’s

سروال أسود مقلّم. السعر 596$

سترة مزيّنة بحزام. السعر 988$

حقيبة باللون الخمري. السعر 882$

جميعها من Joseph

حذاء من Tod’s. السعر 530$

نظارات شمسية من Bentley Motors- 20/20 Vision. السعر 800$ اقرإي أضاً: ملابس خريفية تزيد من دفء إطلالاتك سترة باللون الأبيض. السعر 908$

سروال باللون الأبيض. السعر 596$

كلاهما من Joseph

حقيبة من Tod’s. السعر 994$

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana- 20/20 Vision. السعر 317$

Advertisements سترة مزيّنة بالمربّعات. السعر 1061$

سروال مزيّن بالمربّعات. السعر 557$

كلاهما من IRIE

حذاء من Tod’s. السعر 742$

حقيبة من Le Moki. السعر 397$

قفازات Dita by Dita Von Teese. السعر 300$

اقرإي أضاً: أزياء غير متماثلة لإطلالة مشاكسة معطف من Joseph. السعر 2586$

حذاء من Tod’s. السعر 1061$

نظارات شمسية من Prada- 20/20 Vision. السعر 433$

توب من SIYU. السعر 258$

معطف من Fay. السعر 1704$

سروال من Joseph. السعر 311$

حذاء من Tod’s. السعر 742$

سروال من Joseph. السعر 371$

قميص من D-Exterior. السعر 371$

معطف من Maison Lener. السعر 1061$

حقيبة من Tod’s. السعر 1280$

نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese-20/20 Vision. اقرإي أضاً: اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

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