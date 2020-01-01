رامي رضوان يهنيء زوجته بعيد ميلادها: أنزل يا جميل في الساحة

هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، برسالة رومانسية.

وقال رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram لزوجته دينا: "كل سنة وأنت طيبة وناجحة ومتفوقة وشاطرة، كل سنة وأنتِ أغلى زوجة وأم وصديقة وحبيبة، كل سنة وأنتِ مصدر سعادة وبهجة وفرح لجمهورك في كل حتة في الكون، وأنزل يا جميل في الساحة".

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من جهتها ردت دنيا على زوجها: "وأنت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب ويا رب تبقي سنة كلها نجاح وخير وحب وسعادة".

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد.