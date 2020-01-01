هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، برسالة رومانسية.
وقال رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram لزوجته دينا: "كل سنة وأنت طيبة وناجحة ومتفوقة وشاطرة، كل سنة وأنتِ أغلى زوجة وأم وصديقة وحبيبة، كل سنة وأنتِ مصدر سعادة وبهجة وفرح لجمهورك في كل حتة في الكون، وأنزل يا جميل في الساحة".
من جهتها ردت دنيا على زوجها: "وأنت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب ويا رب تبقي سنة كلها نجاح وخير وحب وسعادة".
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي رضوان يهنيء زوجته بعيد ميلادها: أنزل يا جميل في الساحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.