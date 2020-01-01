مبادرة مجانية من طبيب لتقديم الدعم النفسى لمرضى السرطان

تمنى تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان، حيث أثبتت كافة الدراسات الحديثة ارتفاع نسبة حدوث أمراض نفسية بين مرضى السرطان، بسبب طبيعة المرض أو بسبب بعض العلاجات، لذلك فكر الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي والمخ والأعصاب، في مبادرة مجانية لتقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.

أوضح الدكتور إبراهيم مجدي، أسباب التفكير في مبادرة لدعم مرضى السرطان نفسيًا أثناء حديثه لـ "هُن"، وذلك لغياب ثقافة الدعم النفسي لمريض السرطان، واعتقاد البعض اقتصار العلاج على العلاج الجراحي، الهرموني، الإشعاعي، الكيماوي.

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وتابع "مجدي"، أثناء حديثه لـ "هُن"، أن مرض السرطان ليس مقصور فقط على طبقة معينة أو فئة عمرية معينة، بل يمكن أن يصيب أي شخص دون أي مقدمات، وفي هذه المرحلة يحتاج مريض السرطان إلى تقديم الدعم النفسي.

وأكد على ضرورة زيادة وعى مرضى السرطان بأهمية مرحلة العلاج النفسي، وأن يشعر المتخصصون والمرضى بأهمية تخصص الطب النفسي في رفع مناعة المريض وجعله يقاوم المرض ويتعافى سريعا.

لتنفيذ مبادرة الدعم النفسي المجاني لمرضي السرطان غير القادرين، حتى لا يكون الأمر مجرد فكرة دون التنفيذ على أرض الواقع، أوضح الدكتور إبراهيم مجدي، أنه تم الاتفاق مع عدد من الزملاء والأطباء النفسيين والإخصائيين، على تطبيق الفكرة في عياداتهم ومراكزهم الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، والتواصل مع العديد من مراكز الأورام الحكومية والخاصة لتنفيذ الفكرة.

وأشار "مجدي"، إلى أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعى في الردود على استفسارات خاصة من المرضى وأهاليهم، مع إمكانية الذهاب إلى المرضى في أماكن تواجدهم إذا تطلب الأمر ذلك، مع نشر معلومات طبية متخصصة لكيفية الدعم النفسي لمريض السرطان والمحيطين به، والقيام بعمل قواقل علاج نفسي لمرضى الأورام خارج القاهرة وخاصة الصعيد.