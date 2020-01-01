"من العفش للفساتين".. فعاليات مهرجان "أسبوع الزفاف المصري"

تنطلق مساء غدا، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "أسبوع الزفاف المصري"، المقام بإحدى الفنادق الكُبرى في التجمع الخامس، الذي يضم عددا من العروض على مستلزمات الزواج، فضلًا عن عروض مميزة لمجموعة من مصممي الأزياء المصريين والعرب، بينهم أسماء الحارسية من عمان، محمود غالي من مصر، حنان رافي من الجزائر ، وسماح سيف من اليمن.

ومن المُقرر أن تقدم فعاليات المهرجان الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

ومن جانبه قال كريم سعيد، مدير المهرجان، لـ"هُن"، إن المهرجان يمتد على مدار 3 أيام، هي 2، 3، و4 يناير الجاري.

ومن المُقرر أن ينقسم لجزئين، أولهما القسم الاقتصادي الذى يتنافس فيه العديد من الشركات، من خلال تقديم عروض وخصومات للشباب المقبليين على الزواج، حيث يضم المعرض كل ما قد يلزم العروسين لتأسيس منزل الزوجية وإقامه حفل الزفاف.

Advertisements

ثانيا: القسم الفني الذى يُقدم فيه أحد أكبر عروض الأزياء فى مصر لفساتين الزفاف والسواريه، والبدل الرجالي لأشهر مصممي الأزياء المصريين والعرب.

فعاليات أيام المهرجان

من المُقرر أن يشهد اليوم الأول، عرض أزياء مميز للمصمم المصري أحمد عبدالله، بحضور مجموعة من الفنانين على رأسهم ريم البارودى، ياسمين الخطيب، داليا البحيري، ميرهان حسين، ونرمين الفقي.

وتحيي الفنانة المغربية جنات ختام اليوم الأول من المهرجان.

ويشهد اليوم الثاني مجموعة من عروض الأزياء المميزة، لمصممين عرب، لموضة 2020.

ويحيي اليوم الثالث والأخير الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، بحضور كلًا من خالد عليش، راغدة شلهوب، و إيمان العاصي، بالإضافة إلى تنظيم أول عرض أزياء فى مصر والشرق الأوسط لدار الأزياء الفرنسية Etam على مدار الـ3 أيام.