تنتظر مولود "الحوت " تحركات مهمة خلال شهر كانون الثاني

تكون الظروف الفلكية في الفترة الاولى من الشهر والممتة حتى صباح 20 إيجابيّة وخفيفة الظل. يلعب الاصدقاء دوراً في أحداث الشهر وكذلك الجماعات التي تنتمي إليها. قد تترشح الى منصب ما وعليك أن تعمل لتعزيز شعبيتك. إن وجود الشمس في برج الجدي الصديق مؤشر فلكيّ إيجابي يدعوك إلى تكثيف التحركات الاجتماعية والمهنية نظراً لدعمها الكامل لك. كذلك ان تأثيرات الخسوف وانتقال القمر الى برج السرطان الصديق الذي يحمل معه تشويقاً كبيراً وتغييراً سعيداً فتعيش فترة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من التأثيرات الايجابية فتتوج اعمالك بنجاح اسبوع مهم يجعلك منفتحاً على احتمالات جديدة على كافة الاصعدة مادياً مهنياً وشخصياً. فلا تبق وحيداً وحاول في جميع الاحوال ترك انطباعات ايجابية وتفادي الجدال. يناسبك الانضمام إلى ناد اجتماعي أو رياضي فالزهرة في برج القوس تعزز روح التعاون وتشجّع على التعاون بين الجماعات لكنها في الوقت نفسه تعزز روح القيادة وقد تتسرع بعض الاحيان لتسبب خلافاً أو شجاراً. حان الوقت لتغذي روح المشاركة والتعاطف لديك. أما الشمس فهي ستعزز شعبيتك وستثلج قبلك بالطمأنينة وراحة البال كما ستجد التسلية والانسجام ضمن المجموعة ومن يدري فقد تجد الحب ايضاً في النشاطات الاجتماعية وغيرها.

عاطفياً: تهدأ وتيرة الحياة نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة. يتحدث الفلك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالانجرار وراءها. استفسر عما يثير مخاوفك. استوضح الأمور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون إثبات أو سبب موضوعي.. تناسبك اللقاءات الرومانسية والهادئة أو مع مجموعة من الاصدقاء المقرّبين. تتحسن الاجواء الفلكية مع انتقال كوكب الزهرة الى برجك يوم 13 تخدم مصالحك وتبعث في نفسك الأمل ويسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل. للعازب قد تصادف شريك حياتك هذا الاسبوع من خلال العلاقات الإجتماعيّة التي تبنيها فتعبّر عن نفسك بطريقة عذبة مليئة بالثقة بالنفس فلا يرفض الحبيب طلباتك.

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