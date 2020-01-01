تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت وضع الشنطة

لا تستغنى النساء عاده عن حقيبه اليد الشخصيه ( الشنطه ) و غالبا ما لا تعلم النساء فى بعض المواقف اين يجب وضع الشنطه الخاصه بها و اليكم النقاط الاساسيه فى التعامل مع الحقيبه النسائيه و الحقائب بشكل عام.

حقيبه اليد الشخصيه فى المناسبات تكون دائما معلقه على الكتف الايسر او ان طانت صغيره فيتم مسكها باليد اليسرى حتى تكون اليد اليمنى حره للمصافحه

الحقيبه عامه لا توضع على المائده فوضع الحقيبه على المائده يعتبر فعل غير مقبول بالمره و ليس من اصول الاتيكيت و السبب فى ذلك ان الحقائب فى العموم معرضه ان تكون وضعت من قبل فى اى مكان فى المطبخ او الحمام و حتى وقعت منك سهوا على الارض فلذلك لا يجوز وضعها على المائده.

الحقيبه تكون على الكرسى الخاص بك على يمينك و ان لم يروق لك ذلك فتوضع على الارض بجانب قدمك اليمنى و ان كان المكان ضيقا حيث انها ستعيق حركه من يمر بجانبك فضعها فى الوسط على الارض.

بالنسبه للحقائب الصغيره الخاصه بالسهره فتلك يتم وضعها على قدميك او خلف ظهرك حيث ان حجمها الصغير غير مناسب للوضع على الارض.

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فى الاماكن المزدحمه الحقيبه تكون دائما امامك حتى لا تصدمى الماره بها

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