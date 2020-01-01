تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت اتيكيت الجامعه

اتيكيت اللبس فى الجامعة

بالنسبه للفتيات عند الذهاب للجامعه يجب ان يكون المكياج هادىء , الخطأ الشائع بين جميع الفتيات فى مرحله الجامعه هو الاهتمام الزائد عن الحد بالمكياج. القاعده هى ان اماكن العمل و الدراسه يكون فيها المكياج خفيف و عملى.

الوان الملابس كذلك تتبع المكياج فلن نفرض عليك ارتداء الوان معينه ولكن يجب الالتزام بالالوان الهادئه و البعد عن الاكسسوارات الزائده عن الحد او الالوان الملفته للنظر.

فى العموم يفضل ارتداء ملابس مريحه نظرا لطول فتره جلوسك اليومى فى الجامعه و ايضا حتى لا يتشتت انتباهك بالتركيز على ملابسك.

الجامعه ليست المكان المثالى للكعب العالى فالصحيح هنا هو ارتداء حذاء خفيف.

الاناقه ليست فى ارتداء ملابس ملفته للنظر بل الاناقه تكون فى ملابس و سلوكيات تتبع قواعد الاتيكيت.

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اتيكيت التعامل فى الجامعه

الكل هنا زملاء و يجب مراعاه احترام الاخر مهما كان و يجب مراعاه ان فتره الطفوله انتهت , المزاح و الكلمات يجب ان تناسب السن.

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بما انها مكان لتلقى العلم فيجب من الجميع التعاون و تبادل المعلومات فلا تبخلى بمعلومه على احد و ان كنتى لا تعرفين فاعتذرى بلطف.

يمنع التزاحم عند محاوله دخول قاعه المحاضرات و الوصول مبكرا يزيح عنك هذا العناء , يجب احترام المواعيد, و بطبيعه الحال يمنع الاكل و الشرب داخل قاعه المحاضرات.

معرفه قواعد و لوائح المكان المتواجدين فيه هو شرط من شروط الاتيكيت , إغلاق الهاتف المحمول شىء بديهى فى تلك الحاله.

الجامعه تختلف عن المدرسه فالحضور ليس اجباريا فى الجامعه اى بمجرد دخولك قاعه المحاضرات يجب الابتعاد عن الحديث مع الاخرين حتى لا تكون انت سبب فى تشتيت تركيز الاساتذه او الطلاب الاخرين , كما ان ذلك يدل على عدم معرفتك بقواعد اللياقه و الذوق.

هناك اماكن مخصصه للجلوس و السلالم لم تكن ابدا مكان نخصص للجلوس .

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