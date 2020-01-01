فيديو.. حفيدة عادل إمام تكشف دور جدتها في تعلمها الرسم

قالت هالة مقبل، حفيدة الفنان عادل إمام، إن جدتها لأمها اكتشفت موهبتها في الرسم.

وأضافت "مقبل"، خلال استضافتها ضمن 18 طفلا اشتركوا في معرض عالمي للفن التشكيلي، ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وسالي شاهين، عبر فضائية "dmc"، أنها تتدرب منذ 3 سنوات بإحدى الأكاديميات على الرسم، مشيرة إلى أن عمرها الآن 11 عاما فقط.

وعن مكتشف موهبتها، قالت إن جدتها لاحظت أنها تقضي وقتا طويلا في الرسم فقررت مع والدتها صقل موهبتها، "كنت برسم على الحيطان وعلى أي حاجة قدامي لحد ما انضميت للأكاديمية، وهناك اتعلمت وكونت صداقات كتير وحسيت إنه بيتي".

وتابعت: "في الأول مكنش مستوايا كويس لكن مع الوقت حصل تطور وبقى رسمي أحسن".

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رامي إمام يطمئن جمهور الزعيم

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، شائعة مرض الفنان عادل إمام التي نفاها المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم"، في بيان، مشيرًا إلى أن الزعيم، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، رغم شائعات تعرضه لأزمة صحية أو الوفاة، والتي تخرج من آنٍ لآخر، مؤكدًا أن "الزعيم" انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

نشر المخرج رامي إمام، نوفمير الماضي، فيديو للزعيم عادل إمام، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، مؤكدًا أن والده بخير ويواصل عمله، نافيًا إشاعة وفاته التي تناولها البعض.

وظهر رامي إمام في فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلًا: "شوفوا مين جنبي بيحفظ"، ويحرك الكاميرا باتجاه والده، ليظهر وهو في حالة انهماك ويدخن سيجارة، ويتدرب على دوره بالمسلسل.