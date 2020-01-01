أمور يجب معرفتها قبل الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية

دائما مع بداية عام جديد، يخطط البعض للاشتراك في صالات الجيم لتجنب الزيادة في فصل الشتاء، ولذلك يقدم موقع "webmd"، مجموعة نصائح قبل الانضمام لصالات الألعاب الرياضية.

وحسب الموقع، فدائما صالات الجيم ما تطور من نفسها خلال تلك الفترة إما عن طريق فتح استوديوهات جديدة، أو عرض بعض الخصومات على الأعضاء المحتملين، ولذلك يجب الانتباه إلى بعض الامور.

جرب قبل أن تشترك

كانت تلك أول النصائح التي طرحها الوقع، فإذا لم تكن قد جربت أي وقت مضى صالة الألعاب الرياضية أو الاستوديو الذي تفكر فيه، فاستفد من التمريرات التمهيدية المجانية أو المخفضة قبل التسجيل، ثم حدد ما إذا كان الأمر يستحق المال.

وجود أجهزة الأمن والسلامة

يجب قبل التسجيل في صالات الجيم، التأكد من أنها تضمن لك أبسط سبل الأمن والأمان، وذلك من خلال الإسعافات الأولية وأدوات إخماد الحرائق، وغيرها، لضمان أنك تمارس الرياضة في أجواء آمنة.

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مراجعة شهادات وسلوكيات الموظفين

من المهم التأكد من أنك تتعامل مع أفراد داخل الجيم، يمتلكون المؤهلات المناسبة كي يساعدوك في حال كنت تقوم بتمارين خاطئة قد تتسبب لك في إعاقة ما، فأفضل صالات الجيم دائما ما تضم مجموعة متنوعة من الأعضاء.

كذلك السلوكيات، فيجب التأكد من أنهم أشخاص طبيعيون ليس لديهم ميول عدوانية أو عنصرية، ولذلك نصح الموقع بضرورة مراجعة سلوكهم خلال فترة التجربة الأولية قبل الاشتراك.

وجود كافة المعدات

إذا كنت لا تعرف المعدات التي يجب توافرها في صالات الجيم، فيمكنك معرفتها من خلال صفحات صالات الجيم العالمية، والتأكد من أن الجيم يوفرها، وفي تلك الحالة يمكنك الاشتراك.

قراءة العقد جيدا

تحقق من أي رسوم خفية وانظر في سياسة الإلغاء الخاصة بهم، فهناك بعض صالات الجيم، قد تجعلك تدفع رسوما في حال إلغاء التعاقد، كما يجب معرفة ماذا يحدث إذا قمت بإلغاء الاشتراك مبكرا.