منها الكريز.. طرق لعلاج التهاب العضلات الناتجة عن التمارين الرياضية

قد يشعر البعض بآلام في العضلات بعد الانتهاء من التمارين الرياضية، ولأنه ليست كل آلام العضلات صحية، لذلك يقدم الموقع الرياضي "fitnessyard"، عددا من النصائح لمعالجة التهاب العضلات.

تناول الفطر

أشارت مجموعة من الدراسات، إلى أن الفطر يحتوي على مركبات السكريات، والتي تعد من المواد المثبطة للمركبات "السيتوكينية" المسببة للالتهابات، مما يساهم في حد الفطر من الألم الناتج عن هذا الالتهاب.

أحصل على جلسة تدليك

قد يكون التدليك في هذه الحالة من الأمور البديهية، ولكن ما لا تعرفه هو أن دراسة أجريت عام 2010، أثبتت أن الحصول على جلسة تدليك بعد أداء التمارين الرياضية يقلل من الألم الناتج عن التهاب العضلات.

Advertisements

عصير الكريز الحامض

وجدت دراسة أجريت على مجموعتين من العدائين في عام 2010، بأن المجموعة التي تناولت عصير الكريز الحامض لـ 8 أيام، لم تعاني من التهاب العضلات، كما في السابق.

النوم

يعد النوم هو الوسيلة الأمنة والمضمونة لعلاج ألم التهاب العضلات، فرغم عدم وجود أي دراسات حول علاقة النوم بالاستشفاء، لكن من المؤكد أن قلة النوم تزيد من التهابات عضلات الجسم.

أحصل على حمام ثلجي

أثبتت دراسة حديثة أن الحصول على حمام ثلجي يحد من تورم الجسم وتلف الأنسجة اللذان يسببان التهاب العضلات.