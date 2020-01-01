احتفلت الفنانة آيتن عامر، بعيد ميلاد زوجها محمد عز العرب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "آيتن"، صورة بصحبة زوجها، معلقة عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وربنا يحقق لك كل اللي بتتمناه وأكتر كمان". Advertisements يذكر أن الفنانة آيتن عامر، أعلنت موعد عرض مسرحية "عطل فني"، بموسم الرياض، المُقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، يوم 8 يناير المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها: ربنا يحققلك اللي بتتمناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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