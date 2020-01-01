الفنانة مريم الخشت تنعي مربيتها: "شالت همي بدالي"

أصيب الفنانة الشابة مريم الخشت بحالة حزن، إثر وفاة مربيتها الخاصة، صباح اليوم الأربعاء.

ونعت الخشت مربيتها بنشر صورة تجمعها معها وهي طفلة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram، ظهرت فيه محتضنة مربيتها "عزيزة".

وعلقت الخشت: "الست دي ربتني.. معايا من وأنا عندي 6 شهور.. مفيش يوم في حياتي ما كانتش فيه. مفيش هم شلته ما شالتهوش معايا أو بدالي وشالته أكتر مني كمان، النهاردة سابتنا بس والله ما هيعدي يوم إلا وسيرتك موجودة".

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واستكملت: "الست دي كان اسمها عزيزة. وهي عزيزة جدا.. ادعولها".

كانت مريم الخشت، قد شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل "زي الشمس".

مسلسل "زي الشمس" كان قد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد ‏السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز‎.