عقب نبأ انفصالها.. أصالة نصري تطل بالأبيض في أول صورة لها خلال 2020

في أول صورة لها في مطلع العام الجديد 2020، لفتت المطربة السورية أصالة نصري الأنظار إليها بإطلالتها البيضاء، التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت أصالة بفستان أبيض طويل وفضفاض، تميز بأنه مزيم بنقوش بيضاء، ومزود بحزامين بجوار الزراعين، بالإضافة إلى حزام متوسط الحجم حول منطقة البطن، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، تحمل تموجات بسيطة، مزودة بخصل صفراء اللون، مرفق لها عبارة "2020.. سنة جديدة سعيدة" باللغة الإنجليزية.

لاقى المنشور تفاعل من رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد على 5200 تسجيل إعجاب، خلال 20 دقيقة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "سنة سعيدة على قلبك يا صولا.. ربنا يعوضك على كل وجع أو ضعف شفتيه"، و"زي القمر يا أصالة"، و"الفستان محتشم وأنيق".

وتضمنت التعليقات السؤال عن موعد طرح أغنية "شامخ"، الذي أعلنت الفنانة السورية منذ 3 أيام عبر "إنستجرام"، عن طرحها في 2020، إلا أن أصالة لم تجب على الأمر حتى الآن.

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تامر أمين يعلن انفصال أصالة وطارق العريان

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلا إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

وكانت الإعلامية هبة الأباصيري، بدأت بالحديث عن الفنانة، أصالة، قائلة: "أعرفها عن قُرب، إنسانة جميلة وأتمنى أن تتخطى الوعكة النفسية التي تمر بها"، ليرد الإعلامي قائلا إنها "انفصلت بالفعل عن زوجها".

ضيفة شرف "ولاد رزق 2" وراء انفصال أصالة وطارق العريان

يشار إلى أن "الوطن" تواصلت مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، الذين أكدوا أن انفصال الثنائي منذ شهر ونصف، عقب ارتباط "العريان" بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين.

وأوضح المقربون من أصالة، أن عدم الإفصاح عن الانفصال، كان بناءً على رغبتها، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.