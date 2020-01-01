تنتظر مولود "القوس" أمور مهمة خلال شهر كانون الثاني

مهنياً: إنها بداية ممتازة. تملك طاقة هائلة تدفعك لإنجاز أصعب المهام بشكل ممتاز. كما يحمل هذا الشهر ثقة قوية بالنفس واهتماماً صادقاً في تسهيل الأعمال ودفعها إلى الأمام. لست مهملاً ولست حائراً بل تعرف تماماً ما تريد. وجّه اهتمامك نحو الدرب الصحيح ولا بأس من طلب العون أو النصيحة بين الحين والآخر. لكن عليك الانتباه من المخاوف الكثيرة والفوضى والعدائية والاوضاع المعقدة فلا تجازف بمصالحك وحاول ان تعالج الامور بهدوء تتابع الامور المزعجة مع الخسوف الحاصل في برج السرطان يوم 10 الذي يحمل معه الكثير من الاشكالات او التصرفات الغير مفهومة ابتعد عن الجدال وعالج المشاكل بعيدا عن الاضواء فكر جيدا وكن متأنياً وحذراً. تعود وتتحسن الامور بحيث تتحدث الشمس في برج الجدي حتى صباح 20 عن مفاوضات وانشغالات مالية وربما يدور الحدث حول مكافأة أو جائزة تقدير لجهودك. كما تتحدث الكواكب من الجدي عن فرصة نجاح وانتصار أو إنجاز رابح. كما يحمل فرصة رومانسية ومصالحة. ويسلط الضوء على مواهبك ويشجعك على اتخاذ مبادرات مهمة. قد تجد نفسك رئيساً لمجموعة ما. تدور نقاشات تتعلق بمشروع مفيد وسوف تشارك بكل ثقة وعزم وربما يكون لك حصة فيه. لا تخش من طرح أفكارك. وبالتأكيد لا تختبىء في زاوية ما.

عاطفياً: إن كوكب الزهرة في برج الدلو يجلب الحب والانسجام والمصالحة لتصبح الأجواء جميلة وناعمة ودافئة. إنه شهر سعيد وناجح يقرب المسافة بين القلوب ويعزز فرص التعارف والتناغم. لا عذر لديك للتذمر. هذا شهر مناسب لإيجاد الحلول ولتطوير العلاقة. تزداد العلاقة متانة إذا كنت مرتبطاً وتظهر فرصة ما للتعارف إذا كنت عازباً.لكن ابتداء من تاريخ 13 ومع انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الحوت ستسبب لك حالة من الركود في الاجواء العائلية والعاطفية ويسبب بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك وقد يحمل ايضا مواجهة او ازمة لمشكلة قديمة او مواجهة جديدة سوف تكون مزاجيا وانفعاليا وقد تعرض صداقاتك للمخاطر وعدم الاستقرار للعازب,تنشغل بأمور متنوّعة كالعمل أو الدراسة أو حتّى الأمور اليوميّة، ولكن هذا ليس عذرًا لإهمال متطلّبات واجباتك تجاه الحبيب.

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