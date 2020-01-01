تنتظر مولود "الجدي" نجاحات كبيرة خلال شهر كانون الثاني

أنت فعلاً محظوظ هذا الشهر لأن الكواكب تدور في مواقع مناسبة جداً وإنني أتحدث عن الشمس وعطارد في برجك. لن يثنيك أحد عن عزمك ولن يقف خصم في دربك. تتحمل الصعاب حتى تجتازها بنجاح فيصفق الناس لك ويربتون على كتفك. ستكون نجم الشهر الى جانب القلائل من الأبراج الأخرى فهنيئاً لك. لكن لا بدّ من الإشارة الى وجود كوكبي زحل وبلوتو في برجك طيلة العام كما سبق وكتبت لك في المقدّمة السنوية لكنني لم أتكلم عن تأثيرهما بشكل دقيق إلا في فقرة تأثير الكواكب الشهري.

حساباتي الفلكية تشير ألى أن كل شيء يسير بشكل جيد ومناسب لتبدأ العام بقرارات حاسمة وجذرية. تصلك تأثيرات إيجابية تدفعك إلى تنظيم حياتك اليومية بشكل فعال وبناء فتعطي المزيد وتسمح لك بالتالي أن تأخذ أكثر. فالحصاد ممتاز هذا الشهر ويحمل بركة وخيراً على مختلف الاصعدةفالكواكب تدعم أفكارك الجديدة والتي تدهش الكثيرين بغرابتها وفعاليتها. لكن عليك الانتباه من خسوف القمر من السرطان الذي يحدث في البيت السابع في بيتك في حياتك العائلية ويتحدث عن تغيير جذري يحصل في حياتك الشخصية فتلتبس عليك الامور ما قد يولد تقلبات ومفاجآت وتغييراتتاخير تاجيل ومشاكل من كل الانواع لذلك من الضروري التروي وتجنب قلب المواقف في الدقيقة الاخيرة. لكن لا تقلق فانت تعيش شهرا جيدا وواعدا فتحرك ولا تبق ساكناً أو مكتوف اليدين. إختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة. معنوياتك مرتفعة وثقتك بالنفس عالية فما من أمر يردعك ولا من سبب للتقاعس أو التكاسل. فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة. وبالتالي قد تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر أو تتحضر لرحلة سفر. توفر الكواكب أفضل الفرص لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار وسائل في سبيل تحسين الأوضاع مهما كان وضعك أو موقعك وحقل اختصاصك.

قد يهمك أيضاً :