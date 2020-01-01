تواجه مولود "الميزان" أمور مهمة خلال شهر كانون الثاني

مهنياً: تتغير الظروف في الشهر الاول عما كانت عليه مؤخراً وإذا كنت تعتقد أن أمورك ستسير بشكل سهل فأنت مخطىء. يبخل الفلك عليك قليلاً حتى تاريخ 19 وإذا استطعت ضبط الانفعالات فلسوف تفرح في الايام العشرة الأخيرة لأن التأثيرات الفلكية تناسبك تماماً وعلى الأرجح سوف تخفف من وطأة مشاكلك وتفسح لك في المجال لتتقدّم. ستتركز معظم الضغوط على المسائل الشخصية والتي قد تجلب الخلافات أو المسوؤليات أو حتى الأفراح والسفر.

لكن قد تدخل في عاصفة جارفة ابتداء من يوم 10 وتحت تاثير خسوف القمر والمربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الجدي الذي يؤثر عليك بصورة مباشرة ان هذا الخسوف يحصل في بيت العمل بالنسبة اليك ما يعني ان تأثيراته قد تطال اعمالك وينعكس بشكل سلبي على حياتك المهنية ويرمز الى ضرورة تعديل بعض الامور المالية او اتخاذ قرارات جديدة قرارات حاسمة وربما انقلابية لكن حاول ان تبتعد عن المجازفة والمخاطرة .شهر مقلق بعض الشيء أما الجزء الثاني الذي يبدأ بتاريخ 20 فهو ممتاز بحيويته وحظوظه. سوف تلاحظ في الجزء الاول ظهور بعض التوتر في محيطك الشخصي وقد تقع ضحية الانفعال في إحدى الايام القليلة الحظ.إن كوكب المريخ الذي يتنقّل طيلة الشهر في برج القوس يحذّر من التسرّع والطيش والانفعالات قد يجلب المشاكل والأزمات من حيث لا تدري.

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