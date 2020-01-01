تسيطر على مولود "العقرب" حظوظ كبيرة خلال شهر كانون الثاني

مهنياً: لا تزال الحظوظ من نصيبك ولا بد أن تكون أجواء هذا الشهر جميلة ومميزة. تحفظك الكواكب على الاجتهاد والمواظبة ويرافقك الحظ معظم أيام الشهر ولاسيما في الجزء الاول من الشهر أو حتى تاريخ 19. تتميز بسرعة بديهة وبذهن متّقد يلفت جميع من حولك ويثير الإعجاب والعجب. تفتح أمامك أبواب الصداقة وتسهّل عليك معظم العلاقات الاجتماعية، كما يساهم الفلك في تسوية خلاف قديم ويعلن المصالحة مع أحد الاصحاب. إن وجود الشمس في برج الجدي حتى التاريخ المذكور يسهّل جميع المفاوضات والمعاملات والدراسات. يلمع نجمك بكل قوة كما يجلب لك الدعم من قبل الأهل أو الأصدقاء أو ربما الغرباء. يتابع الحظ طريقه مع خسوف القمر في برج السرطان المائي الصديق الذي يجعلك تتمتع بمقاومة استثنائية ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز وناجح تتعدد وتتنوع المشاريع والمغامرات والمجالات الجديدة. سوف تكون محطّ الأنظار بسبب شخصيتك اللطيفة والساحرة وقد تحرز تقدماً إجتماعياً أو ربحاً معنوياً او مادياً لكن سوف تكثر التحديات في القسم الثاني من الشهر مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك من الدلو لذلك عليك ان توضّح كلامك، حافظ على هدوئك وانتظام عملك. باكر إليه ولا تنجرف وراء التحديات. أطلب المساعدة من الأحباء والزملاء. لا تقلق لكن استغل الوقت بفعالية. قد تتذمر من كثرة العمل والتعب الصحي في الاسبوع الاخير.

عاطفياً: كن جاهزاً وواعيا جدا في هذا الاسبوع الصعب والمتقلب بسبب وجود الزهرة في مكان غير مناسب في الدلو ما يجعل المشاكل العائلية والشخصية تتوالى عليك إنّ العلاقات غير المستقرّة هي الأكثر تأثراً بالاوضاع الحرجة ، إن الحاجة ملحّة لبذل جهود جادّة للحفاظ على علاقة سلسلة ومستقرّة مع الشريك والاولاد لكن سوف تتقدم خطوات كبيرة ابتداء من تاريخ 13 مع انتقال كوكب الحب الى الحوت الصديق فالفترة ستكون إيجابية وواعدة بنجاح ومصالحة لاسيما في الأسابيع الثلاثة الأولى. يطمئن بالك وتفرح لانفراج. تتلقى إشارة إيجابية وربما تقوم برحلة أو زيارة للحبيب تُطمئن خواطرك. حان الوقت لتحسم أمر علاقتك إذا لم تكن مرتبطاً فأفكارك واضحة يسود عليها طابع الموضوعية والعقلانية.

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