يسيطر على مولود "العذراء" التفاؤل خلال شهر كانون الثاني

مهنياً :تروق لك أجواء هذا الشهر وتبعث فيك التفاؤل والحماسة فتخوض كل التجارب بثقة عالية وتواجه الأمر الواقع بسهولة متكيفاً مع الأجواء وراضياً عنها. تبرز أولويات لها علاقة بحياتك الشخصية والعائلية فتهتم بمتطلبات الأحباء وتسهر على راحتهم. كم ترتفع أسهمك الاجتماعية وتلفت الأنظار لتكون مرشحاً لمناصب مهمة. انتقال القمر المكتمل والخسوف في برج السرطان الصديق الذي يساعدك ويدعمك فتكثر الزيارات والصفقات التجارية ايام جيدة وصالحة لكل انواع المفاوضات الشخصية والمهنية اسبوع مهم جدا يؤمن لك فرص للتسلية والانفتاح على مجتمعات ووجوه جديدة. كذلك سوف تكون الأعمال سهلة وربما بسبب معنوياتك المرتفعة وتفاؤلك الفائض. لا تضيّع الوقت الثمين ولا تتباطأ لأن الظروف متساهلة جداً وتسمح لك بالتقدّم. ستفرح لدعم من الزملاء أو أحد المسؤولين وهذا أمر مؤقت ولا يعود في المستقبل القريب. استثمر الايجابيات لتعزيز وضعك.

عاطفياً: جاهد واسع للتفاهم مع الحبيب فالظروف ايجابية ولا يجوز إضاعة الوقت الثمين. إبحث عن التقارب هو سهل جداً وقد تكون النتائج أفضل مّما كنت تتوقّع. فإذا كنت مرتبطاً ستقوى الروابط والعواطف وستجد المزيد من القواسم المشتركة مع الشريك أو الحبيب. وإذا كنت عازباً قد تلتقي بمن يلفت انتباهك وربما تدخل في علاقة جديّة. وإذا كنت متزوجاً قد تفرح بولادة طفل أو انفراج لمسألة عائلية صعبة. تنشط حياتك الاجتماعية وتعيش تجارب إيجابية تعزّز موقعك وهي فترة مناسبة للترشّح لمنصب ما وللدخول في منافسات. للعازب إنه شهر رومانسي ويجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحاً لاسيما إذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج إلى المشورة والنصيحة.

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