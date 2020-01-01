تواجه مولود "الأسد" أمور صعبة خلال شهر كانون الثاني

مهنيا:ً تشير الأوضاع الفلكية الى انشغالات عديدة تتزامن فيه المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية. كما قد تعاني من وعكة صحية نتيجة لهذه الضغوط. من الضروري جداً التكيّف مع الاوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض العواطف المتقلبة والإلتباسات العابرة والتراجع المحتمل. سوف تحن إلى بعض الرعاية والمساندة والدعم. كما قد تلمس شارسة في المنافسة وهنا سوف تبرز أهمية التحالفات السابقة والصداقات الحالية.قد تؤدي مصالحك واستقرار موقعك التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والإنفعالات تقرر عنك. قد لا تكون النتائج على قدر الآمال إلا أن ديناميكيتك الهائلة لن تجعل الامور تنحو نحو الأسوأ. هناك ثغرات هذا الشهر تسبب لك الريبة والشكوك. تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات وتتراجع الحظوظ تحت تاثير القمر المكتمل ومن خسوف القمر من السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي لذلك تجنب اية مجازفات وأبق على الحياد وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات لا تتصرف بانفعال وتهورباختصار اسبوع متقلب وقد يعني خسوف شخص من حياتك بقرار منك.وضّح كلامك. حافظ على هدوئك وإنتظام عملك. باكر إليه ولا تنجرف وراء التحديات.

عاطفياً: سوف تحتاج إلى الكثير من الرعاية والاهتمام وأيضاً إلى ساعات طويلة من السكينة والتأمل. إنه شهر صعب تتذمر خلاله من قلة التناغم والانسجام مع أحبائك. يصعب التفاهم معك وربما تتسرّع بتوجيه كلام جارح أو نهائي سرعان ما تندم عليه. تتعرض العلاقة الهشة الى تقلبات شديدة قد تكون قاطعة.الظروف تشدد على ضرورة الحوار والتلاقي والانفتاح على الآخرين. لا تسمح لأي خلاف بأن يبعد بينك وبين الحبيب لأن الأجواء الفلكية صعبة وقد تتأزم في الأسبوع الأخير لتصل الى حد القطيعة. كن موضوعياً ولطيفاً هذا الشهر. قد تتذمر من معاملة قاسية تجاهك لكن لا تصل الى نتيجة ترضيك حالياً من خلال الجدال والخلاف.

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