ترتفع معنويات مولود "الجوزاء" خلال شهر كانون الثاني

مهنياً:تعود لترتفع المعنويات هذا الشهر بعد معاناة صعبة أحبطت آمالك مؤخراً. تبحث عن الاستقرار وراحة البال ولن يطول انتظارك او بحثك.أنت على موعد مع الحظ الجيد فلا تتشاءم ولا تتأفف، بل ثابر وكرر المحاولات. سوف تتميز عن الآخرين بدقة عملك وتفانيك في أداء الواجبات. ستكون محبوباً ومحترماً جداً فلا تقلق مما يجول في عقول وقلوب الآخرين تجاهك. هذا الشهر مناسب لإحتلال مركزك بجدارة ولإستعادته إذا كنت قد خسرته في فترة سابقة، ولإظهار مهارة أكبر. هناك مسؤوليات كبيرة وكثيرة لكنها تستحق التعب والشقاء من أجلها.إنه شهر المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وهذا أمر جيد لأنه يشجع على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة التي انت بحاجة إليها لتلطيف الأجواء المتوترة التي كانت سائدة من قبل. ستسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة لك. والخسوف في برج السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي اي في البيت الثاني بيت المال فتحمل لك الظروف مصاريف ايضافية وتغييرات صادمة في وضعك المالي خفف من مصاريفك ونظم وقتك وتابع عملك شخصيًّا وانتبه ودقق في الاوراق والمعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية. كما ستسمح لك بترتيب الشؤون المالية والمصرفية وتنظيمها. تنشغل بتسوية قضية مالية أو قانونية. تنقلب المعطيات لصالحك تماماً في الأيام العشرة الاخيرة لتعيش لحظات انتصار. أنت على سفر أو تسويق لمشروع ما.

عاطفياً: إنه شهر يبدأ جيداً لينتهي متقلبا . يتحدث الفلك عن أجواء عملية ناشطة تقود إلى المزيد من التعارف وتعميق المعرفة. قد لا تكون على مفترق طريق لكنّ الأجواء واعدة بدفء وتفاهم بشكل خاص في الأسبوع الأخير من الشهر. قد يأتي الحب خلال رحلة أو مؤتمر أو ورشة عمل..ان وجود كوكب الزهرة في برج الدلو الهوائي الصديق الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة يتبدل مزاجك فتظهر عن رهافة وتململ وتقلب بين الايجابية والسلبية مع انتقال كوكب الحب الزهرة الى مواجهة برجك من الحوت الذي يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطاً وتعيش بعض الارباكات تُضطر الى معالجة ذيول بعض الخلافات العابرة التي مَررت بها في السابق. للعازب, قد تواجه الصعوبات في أي علاقة جديدة تبنيها في هذه المرحلة.

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