يعيش مولود "السرطان" لحظات تحدي خلال شهر كانون الثاني

مهنيا:ً قد يكون من أصعب الأشهر مهنياً. تعيش لحظات تحدي وانفعال الامر الذي قد يرتد عليك سلباً. قد تجد نفسك مستاء من تصرفات أحد الزملاء أو منزعجاً من ملاحظات أحد المسؤولين. تسير أحياناً المفاوضات بصورة مغايرة تماماً عما تريد وتفشل في إظهار وجهة نظرك. يفهمك الناس بطريقة خاطئة وتقع الإلتباسات من حيث لا تدري. حاذر من المخالفات القانونية. كذلك سوف وتشعر ببعض الضيق وقد تواجه استحقاقات مالية فواتير ديون اقساط يجب تسديدها تحت تاثير القمر المكتمل وخسوف القمر من برجك ما يجعلك حائرا وقد تضطر الى مواجهة استحقاق او دفع بعض النفقات الغير منتظرة.حاول ان تتاقلم وتتكيف مع الظروف ودقق جيداً في حساباتك ومن الضروري الحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك.كما يتحدث الفلك عن معاكسات وعراقيل عابرة. تكون الشمس وكوكب عطارد في موقعين فلكيين صعبين بالنسبة إلى برجك. فالشمس في برج الجدي تشكل معاكسة مع برجك والتي قد تظهر من خلال خصومة أو خلاف أو عداوة. ابق معتدلاً في جميع تصرفاتك واحم نفسك من التحديات. حاذر التورط في مواقف ساخنة وبالتأكيد لا تتدخل في شؤون لا تعنيك. الوقت لم يصبح مناسباً بعد لإظهار شهامة أو جرأة لأن مواقف كهذه قد تعود عليك بالخسارة. إنه شهر متقلب جداً حيث تتأرجح خلاله المعنويات والإنجازات والإستقرار.

عاطفياً: تكون الاجواء العاطفية مناسبة وواعدة تحت تاثير كوكب الزهرة من الدلو الصديق ينعش العواطف يجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها. كما يحمل اليك كوكب الحب من برج الحوت ابتداء من يوم 13 اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.

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