للأمهات.. تعرفي على أسباب وأعراض وعلاج فقر الدم لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

فقر الدم من الأمراض المنتشرة بكثرة عند الأطفال نظرًا لاحتياجهم إلى عنصر الحديد، وتناولهم للأطعمة غير المليئة بالعناصر الغذائية الكافية.

يستعرض لكم موقع "الخليج 365" وفقا لدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أعراض وأسباب وعلاج فقر الدم لدى الأطفال، وأهم النصائح للأمهات:

أولًا: أعراض فقر الدم لدي الأطفال:

- شعور الطفل بالإجهاد من القيام بأبسط الأنشطة.

- شحوب لون الوجه والشفتين.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- قلة وضعف الأداء المدرسي بسبب قلة التركيز لديه.

- ضعف الذاكرة لدي الطفل.

- ضعف النظر.

ثانيًا: أسباب وأنواع فقر الدم لدى الأطفال:

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- نقص إنتاج هيموجلوبين الدم.

- نقص العناصر الهامة لإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

- النزيف الزائد وفقدان الدم.

- أنيمية نقص الحديد.

- سوء التغذية.

ثالثًا: علاج فقر الدم لدى الأطفال:

يتحدد علاج فقر الدم حسب كل نوع من أنواع فقر الدم.

- إذا كانت المشكلة تتعلق بالنخاع العظمي المسئول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء يبدأ الطبيب المختص بعلاج ذلك.

- أما بالنسبة للأنيميا التحليلية قد يضطر الطبيب لنقل الدم للطفل.

- وبالنسبة للأنيميا نقص الحديد يعطي الطبيب للطفل نقط لفترات طويلة لزيادة نسبة الحديد في الجسم تعويضًا عن نقص الحديد بالجسم.