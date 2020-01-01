أبرزها الليمون.. 5 أطعمة تساعد على تنقية الدم من السموم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
الإفراط في تناول الوجبات السريعة، والتعرض المستمر لمصادر التلوث، من العوامل التي تتسبب في تراكم السموم بالدم، مما يؤثر سلبًا على صحة أعضاء الجسم.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تعمل على تنقية الدم من السموم، وفقًا لموقع "Food.ndtv".
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