“شاهد” هكذا تم الإيقاع بـ “ذئب الرياض” البشري بعد ضبطه متلبسا باستدراج فتيات وإغرائهن بـ500 ريال

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات الأمنية في الرياض ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بعد أن قام بإغراء الفتيات بإبراز أوراق نقدية من فئة 500 ريال .

وبحسب التفاصيل التي أوردتها التحقيقات فقد قام الشاب بطلب إضافة حسابه من الفتيات مقابل تمكينهن من الدخول للفعاليات مجاناً.

وكان الشاب قد نشر محاولاته لاستدراج النساء عبر خريطة تطبيق “سناب شات”.

وعبر ناشطون سعوديون عن استنكارهم لهذا الفعل الخسيس شاكرين تدخل السلطات في الوقت المناسب.

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وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت بأن “البحث الجنائي” بمحافظة الطائف، تمكن من القبض على وافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حسابًا تحت ذلك المسمى على موقع “سناب شات”.

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وبحسب صحيفة “سبق” السعودية استطاعت فرقة بحثية من الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته وسقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي التفاصيل توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابًا له على موقع السناب شات تحت مسمى “مساج للحريم فقط بالطائف” يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.