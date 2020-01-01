"مطقمين مع بعض".. "السلطانة هويام" تحتفل برأس السنة رفقة ابنتها الوحيدة

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا بين العرب باسم بـ"السلطانة هويام"، صورة جديدة لها مع ابنتها الوحيدة "لارا"، خلال احتفالهما برأس السنة الميلادية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "مريم" ببيجامة شتوية "منقوشة" حمراء، وهو اللون نفسه الذي ظهرت به "لارا"، مرتديتان رابطة الرأس "نفسها"، التي تميزت بأنها لامعة وتجمع بين الأحمر والأبيض، خلال احتضان الأم لابنتها أمام شجرة عيد الميلاد في المنزل.

وعلقت "السلطانة هويام" على المادة المصورة، باللغة الإنجليزية: "سنة جديدة سعيدة.. قبلات كبيرة لك! بارك الله فيكم وفي عائلتك.. 2020 سنة جديدة".

Advertisements

يشار إلى أن "أوزرلي"، زارت مصر العام الماضي، والتقت بعدد من الفنانين، منهم الممثل محمد إمام والفنانة الاستعراضية دينا، فضلا عن استضافة الإعلامية إسعاد يونس لها ببرنامج "صاحبة السعادة".