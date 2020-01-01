منها الغثيان والانتفاخ.. تعرف على أعراض "الفتق" وخطورته

يعاني البعض من ظهور "الفتق الإربي" دون أن يعرف طبيعته أو كيفية حدوثه، وهو ما أوضحه المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، بأنه عبارة عن "نتوء محتويات جوف البطن ضمن القناة الإربية، التي توجد في القسم السفلي من جدار البطن الأمامي".

أسباب الإصابة بالفتق الإربي

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المركز الألماني، فإن "الفتق الإربي" لدى البالغين يكون مكتسبا، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للفتق تتمثل في السمنة وتضخم البروستاتا وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل، والتدخين، والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك المزمن، والسعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.

أعراض الفتق الإربي

أما عن أعراض "الفتق الإربي" فتتمثل في وجود انتفاخ وآلام شديدة في منطقة الإربية، وهي المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة، وتورم الخصيتين لدى الرجال، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

ونصح المركز بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، والذي غالبا ما يتمثل في الجراحة، علما بأن التأخر في علاج الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم، الذي يهدد الحياة.