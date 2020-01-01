الامارات | أغنى رجل في إفريقيا.. ملياردير سليل عائلة مسلمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل في إفريقيا.. ملياردير سليل عائلة مسلمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت قيمة ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي أغنى رجل في إفريقيا بمقدار 3ر4 مليارات دولار، بفضل زيادة قيمة استثماراته في مجالات الأسمنت والسكر والمطاحن.

وبحسب مؤشر وكالة بلومبرغ للأنباء لأثرياء العالم؛ فقد أنهى رجل الأعمال النيجيري (62 عاماً) 2019 بثروة بلغت 15 مليار دولار، ليحتل المركز 96 في قائمة أغنى أغنياء العالم.

يذكر أن دانغوتي مولود لعائلة مسلمة تعمل في مجال التجارة في شمال نيجيريا. وبدأ دانغوتي نشاطه في مجال بيع الأسمنت في سن 21 عاماً. وفي التسعينات من القرن الماضي انتقل إلى العمل في مجال صناعة مواد البناء، إذ استفاد من السياسات الحكومية التي شجعت القطاع المحلي للحد من الاستيراد.

وتضم الإمبراطورية الاقتصادية التابعة لدانغوتي أكبر شركة أسمنت في إفريقيا، وهي وهي واحدة من أربع شركات مسجلة في البورصة وتابعة لمجموعة دانغوتي. وتمثل الشركات الأربع أكثر من 20% من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية النيجيرية.

