الامارات | البابا يعتذر لامرأة: خرجت عن شعوري وكلنا نفقد صبرنا

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يعتذر لامرأة: خرجت عن شعوري وكلنا نفقد صبرنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر البابا فرنسيس عن ضرب يد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها قائلاً إنه خرج عن شعوره وضرب «مثالاً سيئاً» في هذا الموقف.

جاء اعتذار البابا غير المعتاد بعد أن استخدم أول رسالة له في العام الجديد للتنديد بالعنف ضد المرأة.

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وتعرض البابا (83 عاما) لموقف صعب من امرأة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته في ساحة القديس بطرس مساء الثلاثاء.

وكانت المرأة التي لم تُعرف هويتها قد قبضت على يد البابا وجذبته نحوها على نحو مفاجئ. وبدا الألم على وجه البابا وهو يحرر يده منها بسرعة بالضرب على ذراعها.

وقال البابا أمام آلاف الزائرين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس خلال ختام القداس التقليدي بمناسبة العام الجديد «في مرات كثيرة نفقد صبرنا حتى أنا. أعتذر عن المثال السيئ الذي حدث يوم الثلاثاء». وانتهز البابا القداس لتوجيه إدانة مباشرة لاستغلال النساء في العصر الحديث.