تتراكم المسؤوليات المهمة على مولود "الثور" خلال شهر كانون الثاني

مهنياً: تكون الظروف استثنائية في الأسابيع الأولى وتحديداً حتى صباح 20. تتسارع الاحداث وتكون مطمئناً لتطوّر الظروف وستعلب دوراً في تحسين أمورك. يتحدّث الفلك في الأسابيع الثلاثة الأولى عن وجود الشمس في برج الجدي وهو البرج الذي يرمز إلى السفر والتسويق والتجارب الجديدة. قد تهتم للدراسات الدينيّة والفلسفيّة وربما تقوم بخوض تجربة مختلفة ولم تجرؤ يوماً على خوضها. مع انتقال القمر المكتمل وخسوف القمر الحاصل في السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي ما يعني احداثا باهرة فتحقق نقلة نوعية وتحركات نشيطة ومثمرة كما يشير الخسوف الى مفاجآت في الامور المالية اسبوع مهم جدا يوفر لك فرصة مادية مناسبة.تشعر بالثقة بالنفس وتغمرك الحماسة أكثر من أي وقت مضى.تتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور. يتحدّث الفلك عن سفر أو لقاء خارج البلاد وربما تنكبّ على دراسة مهمة ولم تتردّد بإدخال تغيير على أسلوبك فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات. إبتداءً من تاريخ 21 تجد نفسك أمام مسؤوليات كبيرة بسبب انتقال الشمس الى الدلو وربما تباشر دورة مهنيّة جديدة. ثابر ولا تستسلم فقد يحالفك الحظ وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك بالرغم من الاضطراب الذي تشعر به.

عاطفياً: تعيش شهراً متقلباً جداً تحت تأثير كوكب الزهرة من الدلو فتكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانياً ومتملكاً بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحياناً أخرى. للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب بسبب مشاعرك المتناقضة. لكن سوف تختم الشهر مع اجواؤدء رومنسية رومانسي مع انتقال كوكب الزهرة الى الحوت الصديق الذي يعزّز الروابط على أنواعها. سوف تلفت الأنظار إليك وتسحر كل من يقترب منك. تقوى الرومانسية هذا الشهر وبما أنّ برج الجدي يمثّل بيت السفر بالنسبة إلى برجك فقد ياتي الحب خلال رحلة أو ربما خلال زيارة جامعية أو ثقافية. إنه شهر مناسب للتأكيد على العواطف والنوايا الصادقة وللقيام برحلة شهر عسل.

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